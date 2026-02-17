Žilina angažovala kanadského útočníka. Boston ho draftoval z 15. miesta, zahral si v NHL

Slovenský hokejový klub Vlci Žilina v závere prestupového obdobia angažoval 28-ročného Kanaďana Zacha Senyshyna.
Útočník so skúsenosťami z NHL, AHL či nemeckej DEL podpísal zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny, informoval účastník Tipsport ligy na svojom webe.
Senyshyna si v drafte NHL v roku 2015 vybral z 15. miesta Boston Bruins. V zámorskej profilige odohral 16 zápasov, okrem „medveďov“ aj za Ottawu Senators. Za Boston strelil svoj jediný gól v profilige.
V nižšej AHL nazbieral 333 štartov za sedem sezón a v Bostone si zahral aj so Slovákmi Petrom Cehlárikom, Zdenom Chárom či Jaroslavom Halákom. V Utice v AHL sa zas stretol so Šimonom Nemcom. Senyshyn bude premiérovo v kariére pôsobiť na Slovensku, no skúsenosti s európskym hokejom už má.
Od ročníka 2023/2024 pôsobil v nemeckom tíme Schwenninger Wild Wings a v tejto sezóne si v jeho drese pripísal 10 gólov a 5 asistencií v 31 stretnutiach.
„Posilnenie ofenzívy a zlepšenie produktivity sú témy a body, ktoré musíme zlepšiť smerom k záverečnej fáze sezóny. Pred prestupovým termínom sa nám podarilo získať zahraničného hráča, ktorý typologicky zapadne do našej hernej identity ako posledný hráčsky pohyb v aktuálnej sezóne.
Zach Senyshyn je ofenzívny krídelník s kreatívnym myslením, ktorý dokáže rozhodovať zápasy,“ vyjadril sa pre klubový web Vlkov generálny manažér František Skladaný.
Senyshyn je už ôsmym legionárom v žilinskom kádri, pričom v Tipsport lige môže tím zaradiť na zápasovú súpisku maximálne šesť zahraničných hráčov.