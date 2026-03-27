ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC 19 Humenné dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 1. kolo)

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HC 19 Humenné dnes hrajú 1. kolo baráže o Tipsport ligu.
Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl.
Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL.
Baráž o Tipsport ligu 2025/2026
27.03.2026 o 17:30
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. Prajem pekný večer pri sledovaní dnešného prenosu z barážového zápasu o Tipsport ligu medzi HK Dukla Trenčín a HC 19 Humenné.
HK Dukla Trenčín
Dukla prežíva opäť veľmi nepodarenú sezónu. Po základnej časti skončila na 11. pozícii a o svoje zotrvanie v najvyššej súťaži bude musieť tuho bojovať v baráži. Domáci dokázali v základnej časti nazbierať 61 bodov a mali vysoko negatívne skóre 125:160. Trenčín je každopádne favoritom celej baráže a mal by to zvládnuť. Uvidíme ako to napokon dopadne.
HC 19 Humenné
Humennné skončilo po základnej časti SHL na 2. pozícii so ziskom 96 bodov a vysoko pozitívnym skóre 161:100. Hostia sa museli do baráže predrať cez Play off SHL. V prvom kole si dokázali poradiť hladko s Novými Zámkami 3:0 na zápasy. V rozhodujúcom kole o postup do baráže vyzvali Žiar nad Hronom. V celkom vyrovnanej sérii to opäť zvládli hráči Humenného. Dokázali zvíťaziť 4:1 na zápasy. Podarí sa hosťom zaskočiť dnešného favorita zápasu? Uvidíme.
Tabuľka baráže o Tipsport ligu
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
HC 19 Humenné
0
0
0
0
0
0
0
2.
HC Prešov
0
0
0
0
0
0
0
3.
HK Dukla Trenčín
0
0
0
0
0
0
0
4.
HK Skalica
0
0
0
0
0
0
0