Trenčín vzal na skúšku dvoch ambicióznych hráčov. Jedného draftovali do NHL

TRENČÍN. Český hokejový útočník Václav Karabáček a Lotyš Raimonds Vitoliš absolvujú skúšku v HK Dukla Trenčín. Slovenský extraligista o tom informoval na sociálnych sieťach.
„Václav s nami trénuje celý týždeň a minimálne v jednom z dvoch najbližsích prípravných zápasov sa ukáže aj v akcii.
Ukazuje dobrú pracovnú morálku a sme zvedaví, ako sa prejaví v zápasových situáciách. Vitoliš pôsobil v predošlých šiestich sezónach v zámorí a je u nás na mesačnej skúške s možnosťou opcie na celú sezónu.
Na tréningoch vyzerá ako kreatívny center, takisto sme zvedaví ako sa prejaví v zápasoch,“ uviedol športový manažér Mário Bližňák.
Dvadsaťdeväťročný krídelník Karabáček pôsobil v uplynulej sezóne 2024/2025 v druhej najvyššej súťaži.
Za sebou má aj 145 zápasov v českej extralige, pôsobil aj v nižších zámorských súťažiach ECHL a AHL. V roku 2014 ho draftoval klub Buffalo Sabres, ale do NHL sa nepresadil.
Dvadsaťtriročný center Vitolinš sa vracia do Európy po pôsobení v zámorskej univerzitnej súťaži NCAA a USHL. Lotyšsko reprezentoval na MS hráčov do 18 i 20 rokov.