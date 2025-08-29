Trenčín vzal na skúšku dvoch ambicióznych hráčov. Jedného draftovali do NHL

Václav Karabáček.
Václav Karabáček.
Za sebou má aj 145 zápasov v českej extralige.

TRENČÍN. Český hokejový útočník Václav Karabáček a Lotyš Raimonds Vitoliš absolvujú skúšku v HK Dukla Trenčín. Slovenský extraligista o tom informoval na sociálnych sieťach.

„Václav s nami trénuje celý týždeň a minimálne v jednom z dvoch najbližsích prípravných zápasov sa ukáže aj v akcii.

Ukazuje dobrú pracovnú morálku a sme zvedaví, ako sa prejaví v zápasových situáciách. Vitoliš pôsobil v predošlých šiestich sezónach v zámorí a je u nás na mesačnej skúške s možnosťou opcie na celú sezónu.

Na tréningoch vyzerá ako kreatívny center, takisto sme zvedaví ako sa prejaví v zápasoch,“ uviedol športový manažér Mário Bližňák.

Dvadsaťdeväťročný krídelník Karabáček pôsobil v uplynulej sezóne 2024/2025 v druhej najvyššej súťaži.

Za sebou má aj 145 zápasov v českej extralige, pôsobil aj v nižších zámorských súťažiach ECHL a AHL. V roku 2014 ho draftoval klub Buffalo Sabres, ale do NHL sa nepresadil.

Dvadsaťtriročný center Vitolinš sa vracia do Európy po pôsobení v zámorskej univerzitnej súťaži NCAA a USHL. Lotyšsko reprezentoval na MS hráčov do 18 i 20 rokov.

