Štatistiky hovoria, že patrí medzi najlepších. Nemec takýto zápas v NHL ešte nezažil

BRATISLAVA. Bol to jeho najlepší zápas v sezóne a možno aj najpôsobivejší výkon Slováka v aktuálnom ročníku.
Šimon Nemec zaznamenal v jednom zápase tri asistencie, čo sa mu podarilo vôbec prvýkrát v kariére v NHL. Výraznou mierou sa tak postaral o nedeľnú výhru New Jersey 4:3 po predĺžení nad Coloradom.
Hoci ho po stretnutí nevyhlásili ani za jednu z troch hviezd, tréner, spoluhráč a aj zámorské médiá ho chválili.
Okrem Nemca predvádza vynikajúce výkony v najlepšej lige sveta aj Samuel Honzek, ktorý si udržal stabilné miesto v Calgary a pripísal si prvý bod v NHL.
Za zmienku stoja aj výkony Miloša Kelemena a Jakuba Minárika v českej extralige a skvelý týždeň (20.10. - 26.10.) má za sebou aj brankár Adam Gajan pôsobiaci v NCAA.
Šimon Nemec
Keď tréner New Jersey Sheldon Keefe hodnotil v šatni výhru nad Coloradom, najskôr pochválil dobrý výkon celého mužstva, potom obrancov a osobitne vyzdvihol Šimona Nemca.
"Nemo, dnes tri asistencie, výborne," uviedol.
Slovenský obranca sa podieľal na troch góloch zo štyroch, pri všetkých zaznamenal primárnu asistenciu, to znamená, že puk sa dostal od neho rovno k strelcovi gólu.
VIDEO: Asistencia Nemca na víťazný gól
Aj keď sa v tretej tretine nevyhol drobnej chybe pri bránení, podľa obľúbeného grafu Hockey Stat Cards, ktorý sa zostavuje na základe rozšírených dát, bol úplne najlepším hráčom z tímu Devils. Výkonom predčil aj dvojgólového strelca Jacka Hughesa.
„Získať tri body je skvelý pocit. Nesnažím sa však na to príliš sústreďovať, som šťastný, že sme vyhrali ôsmy zápas v rade. To je dôležitejšie," hovoril Nemec po zápase. Chválil ho aj Hughes, ktorému v predĺžení asistoval na víťazný gól.
Po deviatich zápasoch má na konte sedem bodov. Je najproduktívnejším obrancom tímu, hoci má z nich najmenší čas na ľade. Doteraz nehral v presilovkách a ani v oslabeniach.
Všetky asistencie zaznamenal pri vyrovnanom počte korčuliarov na ľade, lepší v tomto ohľade je len Cale Maker z Colorada, ktorý má o bod viac.
Až šesť bodov získal v hre piatich proti piatim. Spolu s Thomasom Harleyom z Dallasu a Makarom kraľujú tejto štatistike medzi obrancami.
Pre Nemca to nebol jediný dobrý výkon v uplynulom týždni - bodoval v stredu proti Torontu (5:2) aj vo štvrtok pri výhre nad Minnesotou (4:1).
Samuel Honzek
On zrejme nikdy neskóruje, je to najviac smoliarsky hráč. Takto označil Samuela Honzeka špecializovaný profil The Win Column na sociálnej sieti X, ktorý sa venuje dianiu v tíme Calgary.
Ak rátame aj vlaňajšiu sezónu, slovenský útočník čaká na profiligový gól už 13 zápasov. Najbližšie k nemu bol zrejme v noci na pondelok.
Pri výhre 5:1 nad New Yorkom Rangers sa dostal do veľkej príležitosti v oslabení, no svoju strelu poslal len do tyčky.
Aj keď jedna čierna séria stále trvá, tú druhú už zlomil.
V noci na sobotu pri prehre 3:5 proti Winnipegu zaznamenal prvú asistenciu v NHL. Stal sa 85. Slovákom, ktorý získal aspoň bod.
V druhej tretine duelu vybojoval puk pri mantineli a vysunul do akcie spoluhráčov z útoku - Blakea Colemana a Mikaela Backlunda.
VIDEO: Prvý bod Samuela Honzeka v NHL
„Veľmi sa mi páči, ako hrá, robí veci správnym spôsobom. Myslím si, že každým zápasom má viac sebavadomia. Verím, že čoskoro ho čaká ofenzívy rozlet," uviedol na adresu mladého Slováka tréner Flames Ryan Huska.
Dodal, že po preradení Honzeka do druhého útoku sa výrazne zlepšila aj hra ostatnej dvojice - Backlunda a Colemana. Obaja si v posledných dvoch zápasoch pripísali po dva kanadské body.
Miloš Kelemen
Keď sa Miloš Kelemen vracal zo zámoria, kde odohral 24 zápasov v NHL, do českej extraligy, obával sa, že sa budú od neho čakať veľké bodové zisky.
„Viem dávať góly, ale zaujalo ma, že Pardubice ma chcú hlavne kvôli štýlu hry a pracovitosti. Po dvoch dňoch sme boli dohodnutí," hovoril.
Prednosti zvolenského odchovanca nie sú práve v zbieraní gólov a asistencií, no keď sa mu podarí podobný zápas ako vo štvrtok, je to iba bonus.
Kelemen sa dvoma bodmi podieľal na veľmi dôležitej výhre Pardubíc 5:2 nad Českými Budějovicami.
Už v piatej minúte stretnutia expresne odpovedal na gól hostí, keď využil krásnu prihrávku cez dve pásma. Neskôr ešte v oslabení asistoval na gól Jáchyma Kondelíka, ktorý znamenal jasné vedenie 4:1.
VIDEO: Gól Miloša Kelemena do siete Českých Budějovíc
Kelemen na bod čakal dva týždne, na presný zásah rovný mesiac. Aj vďaka jeho výkonu sa Pardubice posunuli v tabuľke už na tretie miesto.
Jakub Minárik
Kým Kelemen potreboval na úvodné dva góly sezóny 16 zápasov, Jakub Minárik to stihol za polovicu stretnutí.
V úvode ročníka ho limitovali zranenia, ale teraz sa zdá, že je zdravotne v poriadku a naplno sa usadil v novom tíme.
Útočník Karlových Varov, do ktorých zamieril pred aktuálnou sezónou zo Slovana, sa dokázal presadiť dvakrát za jeden víkend.
V piatok otváral skóre duelu proti Sparte už v druhej minúte. Bol to jeho prvý gól v novom pôsobisku.
„Dostal som puk pred bránku. Bol som tam sám a som rád, že to tam padlo," hodnotil Minárik. Varom pomohol zdolať klub z hlavného mesta 4:3 po predĺžení.
Druhýkrát skóroval v nedeľu, keď sa v divokom zápase proti Hradcu Králové trafil na priebežných 4:0.
Adam Gajan
Sedem výhier a jedna prehra. Úspešnosť zákrokov takmer 94 percent a priemer inkasovaných gólov 1,25.
Brankár Adam Gajan v aktuálnom ročníku univerzitnej NCAA ukazuje, prečo si ho Chicago vybralo v drafte 2023 ako prvého brankára.
Lenže čo stojí za úspechom Popradčana, ktorý sa vlani v premiérovej sezóne trápil? Znie to nezvyčajne, ale golf.
Pred aktuálnym ročníkom dostal Gajan radu od Jána Lašáka, aby si užíval aj život mimo štadión a teraz sa mu to vypláca.
Záľubu našiel v golfe, ktorý hráva každý týždeň v nedeľu so spoluhráčmi z tímu. Lenže jeho tím sídli v Duluthe v štáte Minnesota, kde v zime rozhodne nebývajú podmienky na letný šport.
„Tak budem musieť nájsť spôsob, ako sa dostať k nejakému simulátoru," uviedol so smiechom pre Duluth News Tribune.
Behom uplynulého víkendu si pripísal dve víťazstvá. Jeho tím UMD Bulldogs nastúpil dvakrát proti rivalom z University of Minnesota a Gajan bol hlavným strojcom úspechu. Najskôr zabezpečil výhru 3:0, o deň neskôr zase 4:1.