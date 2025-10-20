Skóroval aj asistoval. Mešár sa pripomína Montrealu, na farme patrí k najlepším

BRATISLAVA. „Viem, čo som videl, keď bol minulý rok stopercentne zdravý, a je to celkom dobrý hráč." Takéto slová adresoval Filipovi Mešárovi pred začiatkom sezóny tréner tímu Laval Rocket Pascal Vincent.
Dodal, že mladý Slovák je technicky zručný, dokáže dobre strieľať, prihrávať a to všetko vo veľkej rýchlosti.
Tréner sa nemýlil. Mešár v priebehu jedného týždňa ukázal, že všetky tieto atribúty má a je pripravený zabojovať o NHL.
Na farme sa darí aj útočníkovi Ontaria Martinovi Chromiakovi, ktorý sa sedem dní dokázal dvakrát skórovať.
Vo výbere slovenských hokejistov, ktorí zaujali v zahraničných ligách v uplynulom týždni (13.10. - 19.10.), sa nachádzajú aj Marek Hrivík, Pavol Skalický a Tomáš Tatar.
Filip Mešár
Mešár zaujal zámorie už počas kempu mladíkov Montrealu. Povedal, že sa chce vo všetkom zlepšiť, no plánoval do svojej hry pridať aj tvrdosť, bojovnosť a chcel sa aj prvýkrát pobiť.
„Chcem byť produktívny a dobrý s pukom, no rád by som k tomu pridal tzv. špinavú prácu. Chcem sa tlačiť do bránky, možno sa aj pobiť. V klube mi hovoria, že chcú, aby som bol bojovnejší, takže o tomto bude tento rok," hovoril.
Plánoval vedeniu klubu dokázať, že urobí všetko preto, aby sa dostal do NHL. Zatiaľ sa mu to darí. Dokonca aj štýlom, ktorý mu je vlastný.
V uplynulom týždni sa jeho tím Laval Rocket predstavil dvakrát na domácom ľade, dvakrát proti rovnakému súperovi - Abbotsford Canucks - a dvakrát zvíťazil.
Mešár k tomu prispel výraznou mierou. V piatok si pri výhre 3:0 pripísal gól aj asistenciu. Boli to premiérové body v ročníku. O deň neskôr sa na víťazstve 5:2 podieľal opäť gólovou prihrávkou.
VIDEO: Šikovná prihrávka a gól Filipa Mešára
V štyroch zápasoch novej sezóny má tri body, za čo mu v klubovej produktivite patrí delené druhé miesto.
„Takto chcem hrať tento rok - sebavedomo a s pukom. A keď puk nemám, chcem ísť viac do tých 'špinavých' oblastí,“ hovoril Mešár prednedávnom, no teraz to začal plniť aj na ľade.
Martin Chromiak
V tejto sezóne nehrá len o povolanie do NHL, ale aj o budúcnosť v zámorí. Martin Chromiak má zrejme jednu z posledných šancí na to, aby presvedčil vedenie tímu Los Angeles, že patrí do najlepšej ligy sveta.
Pred štartom ročníka už nebol chránený nováčikovskou zmluvou, a tak s tímom podpísal nový jednoročný dvojcestný kontrakt.
V drese Ontaria dostáva dôveru, nastupuje ako krídelník prvej formácie. V štyroch zápasoch sa trénerom odmenil dvoma gólmi.
V prvom prípade šlo o jeho stý bod v súťaži, v druhom si pripísal ako 25. Slovák jubilejný 50. presný zásah. Navyše, v AHL odohral už 200 zápasov, čo sa doteraz podarilo 31 krajanom.
„Myslím si, že koniec minulej sezóny bol dobrý. Cítil som sa dobre, keď som hral tak, ako by som mal. Takže som chcel začať rok tak, ako som ho skončil," uviedol Chromiak pre zámorské médiá.
Pavol Skalický
Streliť dva góly za týždeň je dobrý počin, no dvakrát skórovať v jednom zápase, to sa dá označiť za parádu. Takýto kúsok sa podaril útočníkovi Mladej Boleslavi Pavlovi Skalickému.
Slovenského forvarda môže tešiť dvojnásobne to, že jeho tím zdolal úradujúceho majstra Kometu Brno hladko 4:1.
Skalický sa najskôr presadil v polovici stretnutia po skrumáži pred bránkou, keď odpovedal na vyrovnávajúci gól Komety.
Druhý presný zásah pridal v závere druhej tretiny. Jeho presná a razantná strela zapadla do siete len sekundu pred prestávkou.
„Takto tesný gól som ešte nedal," hovoril po zápase pre klubový web.
VIDEO: Dvojgólový zápis Pavla Skalického
Tridsaťročný rodák z Gelnice patrí medzi piliere Mladej Boleslavi, v klube pôsobí už piatu sezónu. Aj dobrý výkon proti Komete prispel k tomu, že svoj angažmán na severe Čiech si predĺži. Extraligový tím s ním podpísal nový trojročný kontrakt.
„Mladá Boleslav je už môj český domov. S rodinou sa tu cítime dobre, takže ma teší, že tu budem môcť naďalej pôsobiť,“ konštatoval Skalický.
Marek Hrivík
Dvojbodový zápis Skalického dokázal v uplynulom týždni vylepšiť Marek Hrivík. Kapitán českých Vítkovíc prispel k debaklu Litvínova 8:2 až troma bodmi. A bol to zápas, aký sa len tak nevidí.
Hrivík otvoril skóre duelu už v čase 4:37. O tri minúty neskôr sa radoval z asistencie a tretí bod, rovnako za gólovú prihrávku, si pripísal, keď na svetelnej tabuli ešte neuplynulo ani desať minút.
Vítkovice strelili osem gólov v priebehu 21 minút, čím vytvorili nový rekord českej extraligy.
Kým mužstvo z Ostravy sa dokázalo priblížiť čelu tabuľky, Litvínov s kapitánom Matúšom Sukeľom sa krčí na úplne poslednej priečke. Na Kladno stráca po víkende už 10 bodov.
Tomáš Tatar
Stálicou v našom tradičnom sumáre býva Tomáš Tatar. Vo švajčiarskom Zugu zrejme našiel ideálne podmienky a to sa odráža aj na ľade.
Skúsený útočník podáva stabilne kvalitné výkony. Počas týždňa odohral tri zápasy a vo všetkých bodoval.
Najskôr v stredu skóroval do siete Komety Brno v Lige majstrov (3:4), v piatok asistoval pri výhre 3:2 po nájazdoch nad Zürichom a v nedeľu sa podieľal gólom na víťazstve nad Bielom (4:3).
Po úvodných 15 ligových stretnutiach je najproduktívnejším hráčom Zugu, nazbieral 16 bodov. Priemer viac ako bod na zápas si drží aj v európskej súťaži.
„Neľutujem rozhodnutie odísť z NHL. Cítim sa výborne, telo sa cíti skvele. Nemám pocit, že by som spomaľoval," povedal nedávno pre Denník Šport.