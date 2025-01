VIDEO: Najprv kritika, teraz ho chváli aj tréner: Kelemen prekonal klubový rekord

Do najlepšej pätice sa zmestili aj Róbert Lantoši, Alex Tamáši a František Gajdoš. Jediným zástupcom z NHL je Martin Pospíšil, ktorý pretrhol 25-zápasovú šnúru bez streleného gólu.

Miloš Kelemen

“Pri svojom prvom striedaní z ľavej strany ostro vypálil na Malíka, ale to bolo asi všetko, čím na seba upozornil.” Takto opísal Kelemenov debut v Pardubiciach známy český novinár Pavel Bárta na stránkach isport.cz.

Zvolenský odchovanec si prvé minúty v novom drese predstavoval asi inak. A nielen minúty, ale aj zápasy. Od začiatku pôsobenia v Dyname sa trápil.

Prvý bod si pripísal po takmer mesiaci od podpisu zmluvy, keď pred Vianocami skóroval do siete Olomouca. Do tohto týždňa to bolo všetko, aspoň čo sa týka zápisu kanadských bodov.

V 10 ligových zápasoch mal na konte iba jeden gól. Napriek tomu, že predvádzal bojovné výkony a zodpovedný prístup, nedarilo sa mu zveľadiť osobné štatistiky.