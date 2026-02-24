Skalica spoznala súpera vo štvťfinále. V predkole sa žiadna dráma nekonala

Hokejisti Nových Zámkov a Topoľčian postúpili do štvrťfinále play off Tipos Slovenskej hokejovej ligy.
Novozámčania si v utorňajšom druhom zápase predkola poradili s HK Detva 3:2 a nadviazali na víťazstvo z prvého duelu (7:4). V sérii hranej na dva víťazné zápasy triumfovali 2:0. Pre Detvu sa sezóna skončila.
Víťazný gól Nových Zámkov strelil v 42. minúte v presilovke David Kodhaj. Nové Zámky narazia vo štvrťfinále na druhý tím základnej časti HC 19 Humenné.
Aj hráči Topoľčian ukončili sériu s Považskou Bystricou v najrýchlejšom možnom čase. V utorňajšom stretnutí nadviazali na úspešný vstup do série (4:3) a triumfovali 4:1.
V ďalšej fáze sa stretnú s víťazom dlhodobej časti Skalicou.
Predkolo play-off Tipos SHL - druhé zápasy
HC Nové Zámky - HK Detva 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Góly: 9. Hazala, 22. Čajkovič (M. Šutý, Korím), 42. Kodhaj (Mráz, Korím) - 4. Hajnik (Šechný, Danielčák), 23. Zöld (Petran, Stahoň)
Rozhodcovia: Lesay, Hlinka - Drblík, Olle, vylúčení: 9:6 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 541 divákov.
Nové Zámky: Ďubek - Brejčák, Waite, Čajkovič, Korím, Vaverčák, Melicher, Surányi - White, Barilla, Paul - Vítek, P. Šutý, Štrauch - M. Šuty, Czuczor, Mráz - Molnár, Kodhaj, Múčka - Hazala
Detva: Krnáč - Varga, Petran, Zorvan, Štec, Bais, Lörincz - Stahoň, Zöld, Novota - Hajnik, Šechný, Danielčak - Hudec, Križan, Dobiš
/konečný stav série: 2:0, Nové Zámky postúpili do štvrťfinále play off/
HC MUŠLA Topoľčany - HK ‘95 Považská Bystrica 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Góly: 32. Benko (Gergel, Hrenák), 38. Hurtaj (Pupák, Hruška), 48. Hurtaj (Šišovský), 60. Bodnár - 39. Galimov (Štefánik, Urbánek)
Rozhodcovia: Adamec, Bachúrik - Kováčik, Ševčík, vylúčení: 1:3 na 2 min., navyše Bečka (Top.) 5 min + DKZ za seknutie, presilovky a oslabenia: 0:0, 578 divákov.
Topoľčany: Noskovič - Hruška, Pupák, Bystričan, Hrenák, Štefanka, Ejem, Jombík - Ožvald, Janča, Ružek - Benko, Bečka - Piačka, Hurtaj, Šišovský - Bodnár, Kohút, Matej - Pšenko
Považská Bystrica: Lamper - Ďurkech, Nahálka, Rehák, A. Zlocha, Omelka, Nikmon, Putala - Galimov, J. Zlocha, Urbánek - Tománek, Rufati, Ligas - Zemko, Štefánik, Rojko - Curlej, Gachulinec, Belic - Špánik
/konečný stav série: 2:0, Topoľčany postúpili do štvrťfinále play off/