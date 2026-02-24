Colorado a Pittsburgh sa dohodli na obchode. Vymenili si kanadských obrancov

Samuel Girard.
Samuel Girard. (Autor: SITA/AP)
TASR|24. feb 2026 o 20:02
ShareTweet0

Pittsburgh získal aj draftovú voľbu.

Kluby zámorskej hokejovej NHL Colorado Avalanche a Pittsburgh Penguins zrealizovali výmenu dvoch obrancov.

K „lavínam“ zamieril Brett Kulak, opačným smerom putoval Samuel Girard. Pittsburgh získal aj voľbu v 2. kole draftu v roku 2028.

Dvadsaťsedemročný Girard má zmluvu s platnosťou do konca sezóny 2026/2027. Platový strop klubu ročne zaťažuje sumou 5 miliónov dolárov.

V prebiehajúcom ročníku 2025/2026 odohral 40 zápasov, v ktorých získal 12 kanadských bodov (3+9). V roku 2023 absolvoval asistenčný program NHL a NHLPA.

Kulakovi sa po sezóne 2025/2026 skončí zmluva s platom 2,75 miliónov dolárov ročne. Do Pittsburghu prišiel v decembri 2025 ako súčasť výmeny spoločne s brankárom Stuartom Skinnerom z Edmontonu.

V aktuálnej sezóne nazbieral v 56 stretnutiach v drese Oilers a Penguins dokopy deväť bodov za gól a osem asistencií. Správu priniesla agentúra AP.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Samuel Girard.
Samuel Girard.
Colorado a Pittsburgh sa dohodli na obchode. Vymenili si kanadských obrancov
dnes 20:02
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Colorado a Pittsburgh sa dohodli na obchode. Vymenili si kanadských obrancov