Colorado a Pittsburgh sa dohodli na obchode. Vymenili si kanadských obrancov

Kluby zámorskej hokejovej NHL Colorado Avalanche a Pittsburgh Penguins zrealizovali výmenu dvoch obrancov.
K „lavínam“ zamieril Brett Kulak, opačným smerom putoval Samuel Girard. Pittsburgh získal aj voľbu v 2. kole draftu v roku 2028.
Dvadsaťsedemročný Girard má zmluvu s platnosťou do konca sezóny 2026/2027. Platový strop klubu ročne zaťažuje sumou 5 miliónov dolárov.
V prebiehajúcom ročníku 2025/2026 odohral 40 zápasov, v ktorých získal 12 kanadských bodov (3+9). V roku 2023 absolvoval asistenčný program NHL a NHLPA.
Kulakovi sa po sezóne 2025/2026 skončí zmluva s platom 2,75 miliónov dolárov ročne. Do Pittsburghu prišiel v decembri 2025 ako súčasť výmeny spoločne s brankárom Stuartom Skinnerom z Edmontonu.
V aktuálnej sezóne nazbieral v 56 stretnutiach v drese Oilers a Penguins dokopy deväť bodov za gól a osem asistencií. Správu priniesla agentúra AP.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: