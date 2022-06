Zámorský expert by draftoval Slafkovského až ako štvrtého, vychválil Mešára

Tony Ferrari z magazínu The Hockey News tiež zostavil svoj rebríček a do prvej desiatky zaradil troch Slovákov.

Slafkovský je rozdielový hráč

"Obľúbený olympionik všetkých expertov, na medzinárodnej scéne sa naozaj predviedol. Po jeho výkonoch na ZOH a MS sa o ňom veľa hovorí ako o najlepšom silovom útočníkovi na drafte.

Tento robustný krídelník nemá problém predrať sa od mantinelu do stredu klziska a exceluje v hre pri mantineloch. Má postavu aj silu na to, aby odstavil súpera od puku a je dosť šikovný na to, aby sa zbavil protihráčov a vytvoril si na ľade priestor. Je to ojedinelá kombinácia, ktorá mu umožňuje byť rozdielovým hráčom.

Nekorčuľuje tak rýchlo, ale hodí sa do prvých dvoch útokov ku dvom veľmi zručným a rýchlym hráčom. V Liige sa počas sezóny neustále zlepšoval, čo je vždy dobré znamenie," napísal Ferrari na webe wingedwheelpodcast.com ku Slafkovskému.