Nemec pred Slafkovským? Slovenský skaut zostavil rebríček pred draftom NHL

Rebríček bude súčasťou draftovej e-knihy, ktorú blog Oh my Hockey chystá už tretí rok po sebe a vyjde v najbližších dňoch. Tirpák v nej vysvetlí svoj výber a poukáže na silné a slabé stránky jednotlivých mladíkov.

Kvalitatívne zhodnotil 64 hráčov, ktorí môžu prejsť tohtoročným draftom NHL . Do jeho rebríčka sa zmestili piati Slováci a štyria Česi.

BRATISLAVA. Skaut blogu Oh my Hockey patriaceho pod Sportnet a špecializovaného webu DobberProspects Samuel Tirpák zverejnil svoj draftový rebríček.

Okrem nich sa do rebríčka dostali Filip Mešár (21. miesto), Adam Sýkora (45.) a Maroš Jedlička (49.). Najmä posledný menovaný je prekvapením, keďže si ho pred rokom nik na drafte nevybral.

"Je to energický hráč, ktorý dokáže hrať ako centra, tak krídlo, a k tomu vo všetkých situáciách. Plus je veľmi dobrý korčuliar. Nešlo ho vynechať z rebríčka. Za mňa je to hráč, ktorý buď draftom prejde teraz, alebo ho niektorý klub podpíše ako voľného hráča o rok, dva, maximálne tri."

Z Čechov sa okrem Jiříčka umiestnili Jiří Kulich (25. miesto), Tomáš Hamara (51. miesto) a Matyáš Šapovaliv (60.).

Osobitné postavenie dostal Servác Petrovský. Ten sa síce nezmestil do poradia, no je označený ako "HM", teda je v skupine najlepších hráčov pod spodnou hranicou.

Prvé kolo draftu je na programe v noci zo 7. na 8. júla. Druhé kolo sa začne 8. júla podvečer stredoeurópskeho času.