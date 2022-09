Poprad získal elitného strelca. Cieľ? Zodvihnúť pohár, vraví Záborský

V drese Schwenninger Wild Wings odohral 41 zápasov s bilanciou 13 gólov a 14 asistencií.

"Do Popradu ma priviedli ambície tímu a skladba kádra. Je predurčená na to, aby to bol dobrý play off tím a dotiahol to ďaleko. Toto bolo pre mňa prvoradé, pretože každý kto ma pozná vie, že nenávidím prehry a chcem iba víťaziť.

Tímu chcem pomôcť hlavne mojou ofenzívou, ale viem hrať dobre aj oslabenia. Môj cieľ je vždy v každej sezóne a tíme rovnaký – zdvihnúť nad hlavu pohár," uviedol Záborský.