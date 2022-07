Mešár to má v hlave upratané, tlak v Montreale zvládne, vraví šéf HK Poprad

Pozeral som to naživo hoci som bol na dovolenke. Bol som v kontakte s Filipom aj jeho agentom Marcelom Sakáčom, ktorý pri ňom odviedol taktiež skvelú prácu. Umiestnenie v prvom kole je výsledok Filipových výkonov na ľade a jeho talentu.

Som rád, že v Poprade sa chopil šance, ktorú dostal v A-mužstve. Stanovili sme si za cieľ, že mu pomôžeme k tomu, aby bol draftovaný čo najvyššie a to sa podarilo. Mal som z toho úprimnú radosť, pretože si to za svoju prácu zaslúžil.

Počas celej sezóny k nám do Popradu chodilo veľa skautov a agentov z rôznych tímov. Mal som možnosť sa s nimi rozprávať. Aj na základe týchto rozhovorov som nečakal, že si ho vyberie práve Montreal.

Na druhej strane som bol v úzkom kontakte s Michalom Krúpom, ktorý je skaut Montrealu na Slovensku. Videl som, že aj on sa o FIlipa zaujíma. Napokon som sa potešil, keď si ho vybrali práve v Canadiens. Je to výborná hokejová organizácia. Historicky najúspešnejší klub v NHL.

S tým však súvisia aj obrovské očakávania fanúšikov i vedenia klubu. Dokáže ich ustáť a nepodľahnúť tlaku?

Je pravda, že o motiváciu bude mať postarané. Nebude to mať ľahké. O to lepšie pre neho. Myslím si, že šance presadiť sa bude mať veľké. Navyše bude tam spolu s Jurajom Slafkovským. Pre oboch to bude veľká psychická vzpruha. Budú sa vzájomne ťahať. Sú veľmi dobrí kamaráti a môžu si pomáhať.