NHL ma už nenapĺňala, hovorí Tatar. Učí sa po nemecky a pripravuje na najťažšiu úlohu v živote

ZUG. Keď sa Tomáš Tatar pred novou sezónou rozhodol vymeniť NHL za švajčiarsku ligu, jeho príchod vzbudil okamžitú pozornosť.
Médiá v krajine ho označovali za jedného z najvýraznejších cudzincov prichádzajúcich do ligy. Portál Blick ho zaradil medzi desať najlepších hráčov, v článku ho spomenul úplne prvého.
Do neznámej krajiny, kde nikdy nehral, však rodák z Dubnice neprichádza ako áčková hviezda, ale skromne a bez veľkých vyhlásení.
Švajčiarsky Zug si ho vybral predovšetkým kvôli charakteru, ktorý je pre vedenie klubu rovnako dôležitý ako talent či schopnosti na ľade.
Zámorský byt predal spoluhráčovi
Tatar odohral v NHL 927 zápasov v základnej časti a 56 v play-off. V histórii ligy odohralo viac stretnutí len deväť Slovákov.
V základnej časti zaznamenal 496 bodov. Zámoriu dal zbohom po šestnástich sezónach a zanechal tam výraznú stopu.
Ako hovoril po odchode z New Jersey, musel urobiť náročné rozhodnutie a zohľadniť viacero faktorov. Pri jeho požiadavkách už NHL neprichádzala do úvahy.
„Bol som zvyknutý na trošku inú úlohu. Posledný rok ma presúvali z jednej pozície do druhej. Hral som len osem až jedenásť minút v štvrtej formácii. Myslím, že zostávať v NHL len preto, aby som tam bol – to ma už úplne nenapĺňalo,“ vyjadril sa.
Aj keď jeho posledný tréner Sheldon Keefe o ňom hovoril len v pozitívnom duchu, miesto v tíme pre neho už nemal. Posledný rok v New Jersey strávil ako mentor mladých a líder kabíny mimo ľadu.
Tatar mal ešte počas pôsobenia v tíme Devils pri sebe trojicu Švajčiarov - Nica Hischiera, Jonasa Siegenthalera a Tima Meiera.
Hlavne s kapitánom New Jersey mal výborný vzťah. Bývali v jednom komplexe, preto spolu trávili veľa času a častokrát jazdili jedným autom na tréningy alebo zápasy.
„Všetci ho milujeme, aj na ľade, aj mimo neho. Je to skvelý chlapík. Má trochu viac rokov, ale stále sa bavíme a veľmi dobre si rozumieme," hovoril Hischier o Tatarovi vlani počas úvodného zápasu NHL v Prahe.
Slovák teraz priznáva, informácie o klube, kde pospísal zmluvu na dva roky, čerpal hlavne od spomenutej trojice.
S úsmevom dodáva, že „Švajčiarov v New Jersey si obľúbil." „Timovi (Meierovi) som nakoniec predal aj svoj byt," dodáva Tatar.
Tímový hráč
Napriek tomu, že bývalý hráč Detroitu, Vegas, Montrealu, Seattlu a Colorada má už 34 rokov, stále chcel hrať hokej s radosťou, ale zároveň aj zodpovednosťou. To sa mu v zámorí už nedarilo a tak hľadal novú výzvu.
Zug o neho prejavil eminentný záujem, so športovým riaditeľom Retom Kläyom absolvoval niekoľko rozhovorov, ktoré ho presvedčili, že toto bude pre neho ideálne miesto.
„S mojimi skúsenosťami môžem pomôcť tímu vydať sa požadovanou cestou," vraví.
Lenže okrem výborných podmienok musel v klube zo severu Švajčiarska prijať aj neľahkú úlohu - vrátiť sa na pozíciu centra.
„V strede útoku som naposledy hral ešte pred začiatkom profesionálnej kariéry. V klube vtedy nechceli mladého centra, a tak ma postavili na krídlo," vysvetľuje Tatar.
Aj túto rolu však prijal nakoniec s pokorou. Pre Tatara je dôležité, aby pomáhal hlavne spoluhráčom, podobne, ako to robil na konci pôsobenia v NHL.
„Nejde o to nájsť najlepšiu pozíciu v tíme pre mňa. Ide o to nájsť pozíciu, ktorá tímu najviac pomôže," hovorí pre Blick.
Tatar sa po príchode do nového pôsobiska zaradil do prvého útoku a dostal úlohu asistenta kapitána.
Hneď v prvom prípravnom zápase skóroval do siete Českých Budějovíc. Gólovo sa presadil aj v úvodnom stretnutí Ligy majstrov proti švédskemu tímu Lulea. V európskej súťaži má v štyroch zápasoch bilanciu 2+3.
Bodovo sa mu darí zatiaľ aj v švajčiarskej National League. Za EVZ odohral tri zápasy a na konto si pripísal jeden gól a asistenciu.
Posledný zápas domácej ligy proti Langnau mu ale nevyšiel. V predĺžení po buly viackrát atakoval Hannesa Björninena a následne ho trafil hokejkou do oblasti krku. Za faul bol Slovák vylúčený do konca stretnutia a súper presilovku využil. Zug tak prehral 3:4 po predĺžení.
Tatar si musel odpykať trest na jedno stretnutie a zaplatiť pokutu vo výške 2 500 švajčiarskych frankov (približne 2 600 €).
Učí sa po nemecky a bude otcom
„Tuna", ako znie prezývka Tatara, si musí okrem novej adresy zvykať aj na úplne nový život mimo ľadu. Ako priznáva v rozhovore, začal sa učiť po nemecky, aby do Švajčiarska dokonale zapadol.
V lete sa v Taliansku zosobášil s dlhoročnou priateľkou Veronikou a koncom roka sa prvýkrát stane otcom. Aj keď hovorí, že to bude náročná úloha, veľmi sa na ňu teší a zodpovedne pripravuje.
Na novú etapu sa pozerá s nadšením, aj preto, že už dlhšie má blízko k deťom. V rámci charitatívneho programu Asociácie hráčov NHL (NHLPA) „Ciele a sny“ daroval hokejovú výstroj svojmu rodnému klubu HK Dubnica.
Ako sám zdôraznil, spravil tak s jasným posolstvom: „Aj znevýhodnené deti by mali dostať šancu hrať hokej.“