VIDEO: Kvalitný výkon Tatara vo Švajčiarsku. Zaznamenal viacbodový zápas a pomohol tímu

Tomáš Tatar v drese Zugu.
Tomáš Tatar v drese Zugu. (Autor: REUTERS)
Sportnet|13. mar 2026 o 00:15
Odohral v tejto sezóne celkovo 42 zápasov a zaznamenal v nich 34 bodov.

Slovenský hokejista Tomáš Tatar zaznamenal vo štvrtkovom zápase predkola play off švajčiarskej ligy dve asistencie a podieľal sa na víťazstve Zugu nad Rapperswilom-Jona 5:2.

Tridsaťpäťročný útočník asistoval pri štvrtom a piatom góle domácich, ktoré strelili Fabrice Herzog a Tobias Geisser.

Tatar ako kapitán priviedol reprezentačný tím k štvrtému miestu na olympijskom turnaji v Miláne.

VIDEO: Zostrih zápasu Zug - Rapperswil

V tejto sezóne odohral vo švajčiarskej NL celkovo 42 stretnutí, pripísal si v nich 34 bodov (8+26).

Tabuľka - Švajčiarska liga

Švajčiarsko

    dnes 00:15
