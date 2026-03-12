VIDEO: Kvalitný výkon Tatara vo Švajčiarsku. Zaznamenal viacbodový zápas a pomohol tímu

Slovenský hokejista Tomáš Tatar zaznamenal vo štvrtkovom zápase predkola play off švajčiarskej ligy dve asistencie a podieľal sa na víťazstve Zugu nad Rapperswilom-Jona 5:2.
Tridsaťpäťročný útočník asistoval pri štvrtom a piatom góle domácich, ktoré strelili Fabrice Herzog a Tobias Geisser.
Tatar ako kapitán priviedol reprezentačný tím k štvrtému miestu na olympijskom turnaji v Miláne.
VIDEO: Zostrih zápasu Zug - Rapperswil
V tejto sezóne odohral vo švajčiarskej NL celkovo 42 stretnutí, pripísal si v nich 34 bodov (8+26).