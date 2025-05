Zažil Cháru aj Slafkovského. Z NHL odišiel Slovák, kvôli ktorému sa oplatilo zapínať teletext

BRATISLAVA. Viac než len klub, viac než len klzisko. S týmito slovami sa Tomáš Tatar lúčil so zrejme svojim posledným klubom v NHL - New Jersey.

„Rozhodovanie trvalo veľmi dlho a bolo veľmi náročné. V NHL už to nebolo ono. Chcem, aby ma hokej stále bavil. Bol som zvyknutý na určité úlohy a ostať len v NHL, aby som tam bol, ma nenapĺňalo," povedal v rozhovore pre slovenské médiá krátko po oznámení.

Vtedy len málokto tušil, že o pár rokov sa z neho stane stabilný krídelník so stovkami bodov v najprestížnejšej lige sveta.

„Som nadšený, Detroit je skvelý klub. To, že si ma vyberie, som absolútne nečakal," hovoril po výbere do NHL.

Teraz sa pozrime 927 zápasov späť. Tomáš Tatar bol draftovaný do NHL v roku 2009 v druhom kole z celkového 60. miesta. Siahol po ňom Detroit Red Wings.

Mladý slovenský krídelník mal šťastie, že mohol tento svet okúsiť na vlastnej koži. „Všetko sa to stalo veľmi rýchlo a sám som bol z toho trochu v šoku, keďže v jeden moment som bol vo Zvolene a druhý už v kabíne Detroitu," spomínal Tatar v minulosti.

Pre mladého Tatara miesto v prvom tíme Detroitu nebolo. Vstupoval do prostredia, kde ešte doznieval duch legendárnej éry Red Wings. V šatni sa pohybovali hráči ako Pavel Daciuk, Henrik Zetterberg či Niklas Kronwall.

Tatar odohral prvý zápas v NHL 31. decembra 2010 proti New Yorku Islanders (3:4pp). Pri prvom štarte za tím Red Wings skóroval. V tretej tretine dokázal tečovať strelu spoluhráča Darrena Helma a aj s prispením šťastia dostal puk za chrbát brankára Dwaynea Rolosona.

Aj sezónu 2010/2011 odštartoval na farme. V posledný kalendárny deň roka 2010 ale prišla pozvánka do prvého tímu.

„Nevidel som puk, len som držal hokejku na ľade. Hlavnú prácu odviedol Darren. Ja som sa len snažil o to, aby som bol pripravený na prípadnú dorážku, ale puk trafil moju hokejku a našiel si cestu do siete," opísal Tatar svoju šťastnú trefu.

Keď bol prvýkrát povolaný do Detroitu, z Tatara sa stal „Tuna". Prezývku mu dal jeho vtedajší spoluhráč, švédsky útočník Tomas Holmström, ktorý pri pohľade na Tatarovo priezvisko spontánne zvolal: „Tatar? F*cking Tuna!“ (zas***ý tuniak, pozn. red.).

V tíme Red Wings nakoniec strávil sedem sezón, odohral 407 zápasov so ziskom 222 bodov (115+107).

V tíme nováčika sa nevedel poriadne presadiť. Napriek tomu, že Vegas si zahrali vo finále Stanleyho pohára, Tatar v play-off nastupoval len sporadicky a po sezóne ho klub poslal ďalej – do Montrealu.

Vo februári 2018 Detroit vymenil Tatara na konci prestupového obdobia do klubu Vegas Golden Knights za tri draftové výbery.

Jeho absencia vyvolala množstvo otáznikov. Tím, ktorý zrazu fungoval bez neho, sa nezastavil až do veľkého finále. A hoci Canadiens napokon podľahli Tampe Bay, Tatar sa do hry už nevrátil.

Kontrast bol najviditeľnejší práve počas jeho pôsobenia v Montreale. V sezóne 2020/21, ktorá vyvrcholila nečakaným postupom Canadiens do finále Stanleyho pohára, Tatar odohral len päť zápasov a zaznamenal jedinú asistenciu. Potom bol vyradený zo zostavy a zvyšok vyraďovacích bojov strávil ako zdravý náhradník.

Play-off sa stalo akousi jeho Achillovou pätou – témou, ktorú musel pravidelne vysvetľovať, no nikdy sa jej úplne nezbavil.

Popri tom, ako v základnej časti vedel excelovať, s príchodom play-off sa Tatarove meno akoby vytrácalo zo zápisov o stretnutí. Kým počas základnej časti dokázal zbierať celú kariéru viac ako pol boda na zápas, vo vyraďovačke to nebola ani polovica.

Podobný scenár sa opakoval aj o dva roky neskôr. To bol Tatar už hráčom New Jersey. Po výbornej základnej časti 2022/23, kde patril medzi najproduktívnejších hráčov Devils, v play-off zaznamenal len 1 gól a 1 asistenciu v 12 zápasoch. Hoci na ľade nechýbal, nedokázal výraznejšie zasiahnuť do ofenzívneho ťaženia tímu.

Pre hráča jeho kalibru to bola nálepka, ktorej sa ťažko vedel zbaviť a ktorá sa s ním vliekla aj do ďalších pôsobísk.

Seattle sa napokon do play-off nedostal a Tatarov status pred ďalším letom bol opäť neistý. Z hráča, ktorý ešte nedávno patril k stabilným tridsiatnikom v bodoch, sa stal putujúci veterán — typ „náhradného krídla“ pre tretí útok, bez istého miesta v zostave.

V 27 zápasoch za Colorado strelil iba 1 gól a pridal 8 asistencií. Tréner Jared Bednar ho viackrát presúval medzi formáciami, no Tatar sa nevedel chytiť. Nakoniec bol v decembri 2023 vymenený do Seattlu.

V drese Devils odohral najskôr dve sezóny, patril k lídrom mladého tímu a relatívne sa mu darilo. No v zbierke mu chýbalo to, po čom túži každý hráč NHL - Stanleyho pohár.

Na začiatku ročníka počas otváracích zápasov, ktoré sa hrali v Prahe, sršal radosťou. Bolo vidieť, že hokejom sa zabáva, ako keď mal 20. Jeho príbeh bol uveriteľný. „Neskutočne ma to teraz baví a užívam si to," hovoril.

Pomocnú ruku mu podalo druhýkrát v kariére New Jersey. Klub a vedenie vedelo, do čoho ide. Aj keď Tatarov lesk na ľade už nebol viditeľný, bol spoľahlivým lídrom v kabíne a presne vedel, ako pomôcť mladým hráčom.

Tomáš Tatar (vpravo) a Šimon Nemec pred zápasom NHL v Prahe New Jersey Devils - Buffalo Sabres. (Autor: TASR)

„Takýchto lídrov je ťažké nájsť, no ak zapadnú do zostavy, sú vždy vítaným prínosom. Je obľúbencom všetkých hráčov v kabíne a keď je to potrebné, vie dobre poradiť," opisoval ho vo februári expert Mike Morreale pre Sportnet.

Mal pravdu. Tatar si v New Jersey „sadol" s takmer každým spoluhráčom. „Všetci ho milujeme, aj na ľade, aj mimo neho. Je to skvelý chlapík," vravel o ňom kapitán New Jersey Nico Hischier.

Ku koncu ročníka ale radosť opadla. New Jersey sa nedarilo a Tatar predvádzal výkony, za ktoré ho tréner Sheldon Keefe viackrát „odmenil" sedením na tribúne.

Tatar odohral nateraz posledný zápas v NHL 29. apríla na ľade Caroliny, ktorá vyprevadila Devils v prvom kole play-off.