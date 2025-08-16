Výborný debut Tatara v novom klube. Nastúpil na pozícii centra a strelil gól

Tomáš Tatar v drese New Jersey Devils.
Tomáš Tatar v drese New Jersey Devils. (Autor: New Jersey Devils/X)
Sportnet|16. aug 2025 o 11:28
V prípravnom zápase sa presadil aj ďalší Slovák Róbert Lantoši.

BRATISLAVA. Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar debutoval v drese švajčiarskeho Zugu.

V prípravnom zápase proti Českým Budějoviciam sa podieľal na víťazstve 3:2 úvodným gólom svojho tímu.

Gólovo sa presadil aj Róbert Lantoši, ktorý posielal český klub do vedenia 1:0.

Zaujímavosťou je, že kým Tatar takmer celú kariéru hrával na pozícii krídelníka, v Zugu už v prvom zápase nastúpil na pozícii centra presne tak, ako to avizoval generálny manažér tímu hneď po jeho angažovaní.

Tatar strávil v zámorskej NHL celkovo 14 rokov. V roku 2009 si ho v 2. kole draftu z celkovej 60. pozície vybral tím Detroit Red Wings.

V NHL hral ešte za kluby Vegas Golden Knights, Montreal Canadiens, Colorado Avalanche, Seattle Kraken a New Jersey Devils.

Celkovo odohral v základnej časti 927 zápasov so ziskom 496 bodov (227+269). V play-off nastúpil na 56 stretnutí a pripísal si 13 bodov (7+6).

