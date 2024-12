Skvelé správy z New Jersey. Tatar si vyliečil zranenie a je pripravený nastúpiť

NEWARK. Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar sa vracia po vynechaní dvoch zápasov New Jersey Devis. Nastúpi v nočnom stretnutí so Seattlom.

Potvrdili sa tak slová hlavného trénera New Jersey Devils Sheldona Keefeho. Ten sa pred pár dňami vyjadril, že by bol prekvapený, ak by nenastúpil v dueli so Seattlom Kraken.

Tridsaťštyriročný útočník nazbieral v doterajších 26 stretnutiach 9 (3+6) bodov. Už dlhšiu dobu je súčasťou štvrtého útoku "diablov".