VIDEO: Senzačný návrat Tatara. Odohral najlepší zápas, k výhre prispel štyrmi bodmi

Tomáš Tatar v drese Zugu.
Tomáš Tatar v drese Zugu. (Autor: REUTERS)
Sportnet|20. sep 2025 o 17:08
ShareTweet0

Tatar otváral skóre už v siedmej minúte zápasu.

ZUG. Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa vrátil do zostavy švajčiarskeho tímu Zug po tom, čo ho vedenie súťaže suspendovalo za zákrok do krku protihráča.

V zápase na ľade Klotenu zvíťazil jeho tím 5:2 a slovenský útočník mal na jasnej výhre gigantický podiel.

Tatar otváral skóre už v siedmej minúte zápasu, keď tečoval do bránky puk Raphaela Diaza.

VIDEO: Zostrih zápasu Kloten - Zug

Slovák neskôr prihrával na ďalšie tri presné zásahy svojho tímu a zápas ukončil s bilanciou 1+3. Na ľade strávil viac ako 15 minút.

NHL ma už nenapĺňala, hovorí Tatar. Učí sa po nemecky a pripravuje na najťažšiu úlohu v živote
Súvisiaci článok
NHL ma už nenapĺňala, hovorí Tatar. Učí sa po nemecky a pripravuje na najťažšiu úlohu v živote

Tatarovi sa zatiaľ v novom pôsobisku darí. Celkovo nastúpil do ôsmich zápasoch (liga aj Liga majstrov) a pripísal si jedenásť bodov za štyri góly a sedem asistencií.

Švajčiarsko

    Tomáš Tatar v drese Zugu.
    Tomáš Tatar v drese Zugu.
    VIDEO: Senzačný návrat Tatara. Odohral najlepší zápas, k výhre prispel štyrmi bodmi
    dnes 17:08
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»Švajčiarsko»VIDEO: Senzačný návrat Tatara. Odohral najlepší zápas, k výhre prispel štyrmi bodmi