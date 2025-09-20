VIDEO: Senzačný návrat Tatara. Odohral najlepší zápas, k výhre prispel štyrmi bodmi

ZUG. Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa vrátil do zostavy švajčiarskeho tímu Zug po tom, čo ho vedenie súťaže suspendovalo za zákrok do krku protihráča.
V zápase na ľade Klotenu zvíťazil jeho tím 5:2 a slovenský útočník mal na jasnej výhre gigantický podiel.
Tatar otváral skóre už v siedmej minúte zápasu, keď tečoval do bránky puk Raphaela Diaza.
VIDEO: Zostrih zápasu Kloten - Zug
Slovák neskôr prihrával na ďalšie tri presné zásahy svojho tímu a zápas ukončil s bilanciou 1+3. Na ľade strávil viac ako 15 minút.
Tatarovi sa zatiaľ v novom pôsobisku darí. Celkovo nastúpil do ôsmich zápasoch (liga aj Liga majstrov) a pripísal si jedenásť bodov za štyri góly a sedem asistencií.