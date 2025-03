VIDEO: Tragickú smrť Kloučeka si uctili aj v NHL. Lašák: Na ľade tvrďas, mimo neho dobrák

Nezachránila ho ani prilba a ani fakt, že stĺp, do ktorého narazil, bol označený a chránený mäkkým materiálom.

Klouček narazil do stĺpa elektrického vedenia na okraji zjazdovky. Zranenia však boli také vážne, že im na mieste podľahol.

Veľmi ma to mrzí, bol som v šoku, keď som sa to dozvedel a prajem úprimnú sústrasť celej rodine aj v mene košického klubu," reagoval pre portál sportovy.cas.sk.

Bol to skvelý chalan, dobrý obranca a v Kazachstane sme spolu trávili dosť času, pretože sme mali v KHL časté a dlhé letecké presuny.

"Keď som sa to dozvedel, ostal som ako obarený. Veľmi ma to zasiahlo. Bol to skvelý chalan. Na ľade bol riadny tvrďas, ale mimo neho dobrák.

V ročníku 2002/2003 sme strávili sezónu v zámorí na farme Nashvillu v Milwaukee a bola to paráda.

Trávili sme veľa času mimo štadióna, chodili sme na večere, samozrejme aj na pivko a naozaj to bol skvelý človek.

Je to veľká tragédia a vyjadrujem úprimnú sústrasť jeho rodine. Mal dve malé detičky a to je hrozné," povedal pre spomínaný web.

VIDEO: Spomienka na Tomáša Kloučeka na štadióne NY Rangers