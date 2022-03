Výmena sa nekoná. Hertl sa upísal San Jose do roku 2030

O českého útočníka sa v posledných týždňoch zaujímali tímy, ktoré hľadali elitného centra, špekulovalo sa o záujme Bostonu Bruins a Minnesoty Wild. Je cenený predovšetkým pre svoju kvalitnú hru na oboch stranách ihriska. Napriek tomu sa ho San Jose Sharks podarilo udržať.

"Tomáš sa stal elitným centrom NHL, ktorý každý večer naskakuje proti najlepším hráčom súpera a stále dokáže byť dominantný," komentoval podpis zmluvy asistent generálneho manažéra Sharks Joe Will.

"V lige nie je veľa centrov, ktorí by dokázali kombinovať fyzický a dynamický prístup k hre a zároveň boli hráčmi, na ktorých sa dá postaviť tím. Predĺžením zmluvy si pripravuje pôdu na to, aby sa zapísal do histórie ako jeden z najlepších hráčov, ktorí obliekali dres Sharks.

Ukázal, že chce zostať v San Jose a že je oddaný organizácii, ktorej farby reprezentuje od roku 2012. Sme nadšení, že Tomáš bude v klube pôsobiť ďalších osem rokov."