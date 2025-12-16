Opora nemeckej ofenzívy nebude na ZOH. V NHL získal Stanleyho pohára

Opora nemeckej hokejovej reprezentácie Tom Kühnhackl nebude môcť štartovať na februárových ZOH v Miláne a Cortine d´Ampezzo.
Tridsaťtriročného útočníka vyradilo zranenie v hornej časti tela, po ktorom musí pauzovať 10 až 12 týždňov.
Kühnhackl sa zranil v drese Adleru Mannheim v nedeľnom dueli nemeckej DEL proti Kolínu a absolvuje operáciu. V drese národného tímu sa predstavil aj na ZOH 2022 v Pekingu a skončil s ním na štvrtej priečke na MS 2021.
V NHL sa v drese Pittsburghu Penguins tešil zo zisku Stanleyho pohára v rokoch 2016 i 2017, v zámorí hral aj za New York Islanders. Informovala agentúra DPA.