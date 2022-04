Nahnevaný tréner Zvolena Oremus: Neuznali nám regulárny gól

Zvolen bol lepší, vravel po treťom zápase Milo

Hokejisti spod Zobora pred vlastnými fanúšikmi viedli 1:0 aj prehrávali 1:2, rozhodnutie zariadil v 51. minúte kanadský útočník Adam Rockwood. Štvrtý duel je na programe už vo štvrtok večer opäť v Nitre.



"Nebol to náš ideálny zápas. Zvolen bol lepší, rýchlejší. Ale bohužiaľ pre nich, také zápasy bývajú. Zlomili sme to nezlomnosťou a obetavosťou. Čo sa týka výzvy, reagovali sme na podnet nášho brankára, ktorý tvrdil, že bol pichnutý do betónu.