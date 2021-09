Kanaďan zbúral tínedžera z Nových Zámkov: Veľa si toho nepamätá

Neskôr si zákrok pozrel detailnejšie zo záznamu. Pôvodne ani nevedel, čo sa stalo a kto ho "zbúral".

Rozhodcovia posúdili situáciu ako napadnutie a kanadského obrancu poslali na päť minút na trestnú lavicu.

Hokej je tvrdý šport

Medzi fanúšikmi sa na sociálnych sieťach spustila búrlivá diskusia.

Jedni tvrdia, že išlo o likvidačný faul, ktorý mal byť potrestaný prísnejšie. Druhá skupina naopak obhajuje Kanaďana a verí, že zákrok bol v rámci pravidiel.

„Ja by som to nechcel komentovať. Rozhodcovia udelili päťminútový trest a tým sa to pre mňa skončilo. Dôležité je, že sa nič vážne nestalo a vyviazol som z toho v pohode,“ uviedol mladý útočník Nových Zámkov.