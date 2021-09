Hokejový talent z Trenčína má rád informatiku, za góly ho chválili aj učitelia

Streliť v jednom zápase extraligy dva góly? Nič výnimočné. To však neplatí, ak máte 16 rokov a sú to premiérové góly v najvyššej súťaži. Hoci je SAMUEL HONZEK tínedžer, medzi jeho záľuby nepatria počítačové hry. Radšej sa ide s kamarátmi bicyklovať, vypotiť sa do sauny alebo si pozrie seriál. V nedeľu dvoma gólmi výrazne prispel k víťazstvu Trenčína nad Michalovcami 4:1.

Kde sme vás zastihli?

Pred chvíľou som sa vrátil domov zo školy.

Kde študujete?

Na športovom gymnáziu v Trenčíne. Je zamerané na všeobecné štúdium. Máme teda klasické predmety ako chémia či fyzika.