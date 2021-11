Hokejový talent z Nových Zámkov chce byť barista: Príprava kávy je umenie

Hokejovú kariéru rozbehol vo veľkom štýle. Iba 19-ročný brankár Nových Zámkov chytal donedávna medzi juniormi, ale na jeho výkonoch v Tipos extralige to vidieť nebolo.

Ďakujem veľmi pekne. Pocity boli vynikajúce. Zápas som si užil. Už pred jeho začiatkom som sa naň tešil. Chlapci mi veľmi pomohli. Išlo na mňa síce veľa striel, ale to majú brankári radi. Vždy je lepšie chytať v tempe.

Trenčín si vytvoril v závere veľký tlak, keď odvolal brankára. Boli to pre vás najnáročnejšie chvíle v celom zápase?

Záver bol skutočne hektický. Najskôr mali štvorminútovú presilovku a následne odvolali brankára dve minúty pred koncom, keď už hrali vabank. Boli to asi moje najdlhšie dve minúty v živote (smiech). Bolo skvelé, že sa nám ich podarilo aj s chlapcami zvládnuť a dotiahli sme to do víťazného konca.