Michalovce pokračujú vo víťaznej sérii, predĺžili nevydarenú sériu Banskej Bystrice

Róbert Spišák, asistent trénera Spišskej Novej Vsi: "Mali sme zlý vstup do zápasu, súper nám odskočil na 3:1. Povzbudil nás druhý a tretí gól. Kopili sme však chyby a hostia nás viackrát prečíslili. Hrali sme nedisciplinovane. Za stavu 3:3 sme sa prebudili, škoda, že sme prepadli vo finálnych činnostiach. Môžu nás mrzieť šance z tretej tretiny."

Milan Jančuška, tréner Liptovského Mikuláša: "Zápas bol pre nás veľmi dôležitý, zaradil by som ho k šesťbodovým zápasom. Teší ma, že sme vyhrali. Lámalo sa to za stavu 1:3. Mali sme šancu, nevyužili sme ju. Pribrzdili nás vylúčenia. Bol to boj o každý kúsok ľadu. Dúfam, že tento zápas nás nakopne do ďalších bojov."