Spoluhráč Nemca opustil tím. Švajčiarsky útočník nepriblížil podrobnosti

Slovenský hokejista v drese New Yorku Devils Šimon Nemec (vľavo) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Timo Meier (vpravo). (Autor: TASR/AP)
TASR|11. dec 2025 o 15:51
Devils si vážia v tejto chvíli jeho súkromie.

Švajčiarsky hokejista Timo Meier dočasne opustil tím New Jersey Devils. Dôvodom sú zdravotné problémy v jeho rodine. Vo štvrtok o tom informoval jeho klub NHL bez uvedenia ďalších detailov.

Devils uviedli, že plne podporujú Meiera i jeho rodinu a vážia si v tejto chvíli jeho súkromie. Dvadsaťdeväťročný krídelník pôsobí v New Jersey už tretiu sezónu, klub ho získal vo februári 2023 výmenou zo San Jose. V drese Sharks odohral predtým takmer sedem sezón.

Spoluhráč slovenského obrancu Šimona Nemca absolvoval v prebiehajúcom ročníku 30 zápasov, v ktorých nazbieral 23 bodov za 11 gólov a 12 asistencií.

Vo februári bude reprezentovať Švajčiarsko na olympijskom turnaji v Miláne, dostal sa už na prvotnú šesťčlennú súpisku Helvétov spoločne s tímovými kolegami Nicom Hischierom a Jonasom Siegenthalerom. Informáciu priniesla agentúra AP.

