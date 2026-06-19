Raddysh po životnej sezóne mení tím. Z Tampy sa sťahuje do Kanady

Kanadský hokejový obranca Darren Raddysh sa sťahuje z Tampy Bay do Toronta.
Vedenie Lightning ho v piatok vymenilo za výber v 5. kole tohtoročného draftu NHL, 30-ročný zadák zároveň podpísal s Maple Leafs osemročný kontrakt v celkovej hodnote 68 miliónov dolárov. V priemere tak ročne zarobí 8,5 mil. USD.
Raddyshovi vyprší na konci júna dvojročná zmluva, ktorá mu ročne vynášala 975.000 dolárov.
Ak by 1. júla nepodpísal novú, stal by sa neobmedzeným voľným hráčom. Tým, že ho Toronto angažovalo ešte pred otvorením trhu s voľnými hráčmi, mohlo s ním uzavrieť osemročný kontrakt, nie iba sedemročný.
„Sme nadšení, že sme získali do našej organizácie obrancu Darrenovho kalibru,“ uviedol podľa TSN na adresu Raddysha nový generálny manažér „javorových listov“ John Chayka.
„Darren sa vypracoval v špičkového obojsmerného zadáka, ktorý kombinuje elitné manévrovacie schopnosti s pukom s nasadením, súťaživosťou a silnou hrou vo všetkých troch pásmach. Posilňuje našu modrú čiaru v každej situácii a je presne ten typ hráča, ktorého chceme, aby nám pomohol viesť tento tím.“
Raddysh má za sebou prelomovú sezónu, počas ktorej sa pri dlhšej absencii Victora Hedmana vypracoval v hlavnú defenzívnu oporu „bleskov“. V 73 stretnutiach základnej časti nazbieral 22 gólov a 48 asistencií, pričom v priemere odohral 22:42 min. na zápas.
Spoluhráč slovenského obrancu Erika Černáka si v siedmich dueloch série 1. kola play off proti Montrealu pripísal dva body (1+1), v nich strávil na ľade v priemere až 26:06 minút na zápas.
Raddysh sa uchytil v kolotoči NHL až v neskoršom veku, za sebou má päť sezón v profilige, z toho len tri kompletné - všetky odohral vo farbách Tampy.
Nový GM Toronta Chayka po svojom príchode tak urobil už druhú zmenu v defenzíve. Na začiatku týždňa získal z Philadelphie obrancu Emila Andraeho spoločne s brankárom Samuelom Erssonom a voľbou v 3. kole draftu výmenou za brankára Josepha Wolla a beka Simona Benoita.
Podľa TSN by sa z Toronta mohol čoskoro sťahovať do iného klubu skúsený obranca Morgan Rielly, pričom tímy zisťovali aj možnosť angažovať ďalšieho veterána v defenzívnych radoch Jakea McCabea.
Raddysh sa po podpise kontraktu stane najlepšie plateným obrancom Maple Leafs.