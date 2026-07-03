Kapitán Dallasu zostáva verný jedinému klubu. Veterán predĺžil zmluvu so Stars na ďalšiu sezónu

Kanadský hokejový útočník Jamie Benn bude aj v nasledujúcej sezóne pôsobiť v tíme Dallas Stars.
Kapitán klubu zámorskej NHL podpísal nový ročný kontrakt, na ktorom môže vrátane výkonnostných bonusov zarobiť spolu dva milióny dolárov.
Tridsaťšesťročný krídelník dostane základný plat 850.000 dolárov, zvyšok sumy môže získať prostredníctvom bonusov za odohrané zápasy a úspechy tímu v play off.
V uplynulej sezóne nastúpil za Dallas na 60 stretnutí základnej časti, v ktorých zaznamenal 15 gólov a 36 bodov. V šiestich dueloch play off nebodoval.
Benn odohral celú doterajšiu kariéru v drese Dallasu, ktorý si ho vybral v piatom kole draftu NHL v roku 2007.
V 1252 zápasoch základnej časti nazbieral 992 bodov (414+578) a v historických klubových štatistikách je druhý v počte gólov i bodov.
Kapitánom Stars je už 13 sezón, v roku 2015 získal Art Ross Trophy pre víťaza produktivity NHL a s Kanadou vybojoval zlato na zimných olympijských hrách 2014. Informoval portál TSN.