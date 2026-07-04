Jednotka draftu McKenna sa upísal Torontu. Dostal najvyšší možný kontrakt pre nováčika

Kanadský hokejový útočník Gavin McKenna podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s klubom Toronto Maple Leafs.
„Javorové listy“ ho získali pred týždňom ako celkovú jednotku vstupného draftu.
Osemnásťročný krídelník dostal najvyšší možný kontrakt pre nováčika s priemerným ročným platom 1,075 milióna dolárov.
Jeho reálny základný plat sa bude postupne zvyšovať z 1,025 milióna, cez 1,075 na 1,125 milióna dolárov v sezóne 2028/2029. Na výkonnostných bonusoch si však môže v každej zo sezón prilepšiť o ďalších 3,5 milióna dolárov.
Ešte pred McKennom podpísali kontrakty aj ďalší nováčikovia z nedávneho draftu vrátane celkovej dvojky Švéda Ivara Svenberga (San Jose) či slovenského obrancu Tomáša Královiča, ktorého z 90. miesta draftovala Tampa Bay.
McKenna bol už niekoľko rokov v pozícii favorita draftu 2026. Uplynulá sezóna pre neho nebola ideálna, keďže po prechode z kanadskej juniorskej súťaže do univerzitnej NCAA sa pomalšie rozbiehal.
Niektorí hokejoví odborníci sa dokonca domnievali, že by sa jednotkou mohol stať aj Stenberg.
McKenna sa však postupne naštartoval, v 35 zápasoch nazbieral 51 kanadských bodov (15+36) a s priemerom 1,46 bodu na zápas bol druhý najlepší v celej NCAA. Toronto, ktoré vyberalo na drafte z najvyššej pozíce tretíkrát v histórii, napokon siahlo po ňom.
Ten má za sebou triumf na MS hráčov do 18 rokov, no v drese „dvadsiatky“ získal na MS „iba“ jeden bronz.