Flyers ponúkli hviezde Anaheimu 18 miliónov ročne. Ducks majú týždeň na to, aby ponuku vyrovnali

Leo Carlsson
Leo Carlsson (Autor: TASR/AP)
TASR|3. júl 2026 o 22:16
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Dvojka draftu 2023 môže byť najlepšie plateným hráčom NHL. Anaheim má týždeň rozhodnutie.

Švédsky hokejový útočník Leo Carlsson z Anaheimu sa môže stať najlepšie plateným hráčom NHL.

Od 1. júla získal status obmedzeného voľného hráča a klub Philadelphia Flyers mu predostrel tzv. „offer sheet“ ponuku s ročným platom 18 miliónov dolárov pre nasledujúcich päť sezón.

Carlssonov aktuálny zamestnávateľ Anaheim Ducks má sedem dní na to, aby túto ponuku vyrovnal.

Carlsson bol v roku 2023 dvojka draftu a okamžite sa presadil do prvého tímu Ducks. Postupne získal 29, 45 a 67 kanadských bodov.

Na jar 2026 sa s tímom prvýkrát prebojoval do play off a v 16 zápasoch nazbieral 11 bodov (4+7).

Po sezóne 2025/2026 sa mu skončila nováčikovská zmluva na 950-tisíc dolárov.

Podľa špecializovaného webu puckpedia už podpísal s Philadelphiou zmluvu v spomínanej výške, no o tom, či skutočne zamieri k Flyers, definitívne rozhodne postoj Anaheimu.

Philadelphia by získala od Ducks štyri voľby v 1. kolách draftu.

Offer sheet sú pomerne zriedkavé spôsoby, ako kluby NHL získavajú posily do svojich kádrov.

Zatiaľ posledným prípadom boli Philip Broberg a Dylan Holloway, ktorých pred dvomi rokmi získal klub St. Louis Blues z Edmontonu.

Predtým takýmto spôsobom prestúpil Jesperi Kotkaniemi z Montrealu do Caroliny, pričom išlo o reakciu na offer sheet ponuku, ktorú Montreal predložil v roku 2019 Sebastianovi Ahovi, no Hurricanes ju napokon vyrovnali.



NHL

Leo Carlsson
Leo Carlsson
Flyers ponúkli hviezde Anaheimu 18 miliónov ročne. Ducks majú týždeň na to, aby ponuku vyrovnali
dnes 22:16
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