ONLINE: Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils dnes, NHL LIVE (Černák, Nemec)

TAMPA. Hokejisti tímov Tampa Bay Lightning a New Jersey Devils dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL.
V drese domácich by nemal chýbať slovenský obranca Erik Černák, v tíme hostí zase Šimon Nemec.
Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
NHL 2025/2026
19.11.2025 o 01:00
Tampa Bay
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
NJ Devils
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: