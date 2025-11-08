ONLINE: Tampa Bay Lightning - Washington Capitals dnes, NHL LIVE (Černák, Fehérváry)

TAMPA. Hokejisti tímov Tampa Bay Lightning a Washington Capitals dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.
V stretnutí by proti sebe mali nastúpiť dvaja Slováci, za domácich Erik Černák a za hostí Martin Fehérváry.
Hokej sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Tampa Bay Lightning - Washington Capitals dnes (hokej, NHL, základná časť, Martin Fehérváry, Erik Černák, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
09.11.2025 o 01:00
Tampa Bay
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Washington
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL medzi Tampou Bay Lightning a Washingtonom Capitals.
Tampa sa po náročnom úvode do sezóny pozdvihla a uspela v posledných troch domácich vystúpeniach, keď postupne zdolala Anaheim 4:3, Vegas 2:1 po predĺžení a Dallas rovnakým výsledkom.
Washington sa naopak na ľade súpera začal trápiť, keď nestačil na svojho súpera v posledných troch prípadoch – proti Dallasu 0:1, Buffalu 3:4 po nájazdoch či Pittsburghu 3:5.
Dnešný zápas sa bude zároveň niesť v znamení súboja slovenských obrancov, keď sa proti sebe postaví Erik Černák a Martin Fehérváry.
Posledné vzájomné zápasy na ľade Lightning:
Tampa Bay 4-5 Washington
Tampa Bay 3-0 Washington
Tampa Bay 3-5 Washington
Tampa Bay 5-1 Washington
Tampa Bay 6-3 Washington
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
