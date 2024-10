SZĽH reaguje na kritiku od Slafkovského: Neuvážené vyjadrenia mladého hráča

"Na Slovensku je všetko o známostiach. Vidím to, ale každý sa o tom bojí rozprávať," uviedol s tým, že jeho "protekciou" bolo to, že vedel hrať hokej.

Udialo sa tak deň potom, čo v ňom vyšiel článok novinára Arpona Basua. Ten so slovenským mladíkom preberal aj tému fungovania hokeja na Slovensku.

BRATISLAVA. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) vydal stanovisko k vyjadreniam Juraja Slafkovského pre magazín The Athletic.

Bronz so šťastím

Podľa Slafkovského ani posledné úspechy, medzi ktoré patrí bronz z Pekingu 2022, neznamenajú, že sa tunajší hokej uberá správnym smerom.

"Ak chceme byť opäť úspešní, musia sa nejaké veci zmeniť. Mám pocit, že sa ľudia uspokojili, keď sme získali bronzovú olympijskú medailu. Mali sme však šťastie, že tam neboli hráči z NHL. Buďme úprimní, ak by všetci mali najkvalitnejšie tímy, nedosiahli by sme to," uviedol.

"Myslíme si, že robíme veci správne, no nie je to tak. Len to predstierame. A pretláčame tieto klamlivé úspechy dovtedy, kým tomu ľudia neuveria. Samozrejme, olympijská medaila bola tá najkrajšia vec, čo sa mi doteraz stala. Ale hovorme o tom pravdivo."