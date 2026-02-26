Országh vysvetľuje svoj výrok o Dvorskom. Je to zbytočná kauza, hovorí

Útočník Dalibor Dvorský bol najmladší člen kádra slovenskej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Taliansku 2026. Dvadsaťročný mladík výkonmi prekvapil a hrnuli sa na jeho adresu slová chvály.
V šiestich dueloch nazbieral šesť kanadských bodov za tri góly a rovnaký počet asistencií. Produktívnejší bol zo Slovákov len Juraj Slafkovský s ôsmimi bodmi a napokon sa dostal aj do All-Star tímu turnaja.
Tréner Vladimír Országh počas komunikácie s médiami príliš hráčov nekritizuje, no po prehre v zápase o 3. mieste s Fínskom 1:6 zvolil slová, ktoré mohli vyznieť trochu kritizujúco voči rodákovi zo Zvolena.
"Daliborovi v zápase o bronz nešli nohy. Mal toho dosť. Dali sme do prvej formácie Pavla Regendu ako silového hráča. Chalani boli unavení, nedokázali sme sa presadiť tak, ako sme potrebovali. Zápas o bronz bolo pre nás tretie stretnutie za štyri dni, chýbali nám sily," priblížil vtedy Országh.
Toto vyhlásenie okamžite upútalo pozornosť viacerých slovenských hokejistov vrátane Martina Pospíšila, ktorý si takisto zahral na ZOH. Vyjadrili sa aj jeho brat Kristián Pospíšil či Martin Mišiak. Dvorského sa zastali a robili si z toho žarty.
"Kto čítal moje pôvodné vyjadrenie pozorne, verím, že ho pochopil správne. Nohy nešli preto, že v závere zápasu bolo cítiť únavu, čo je prirodzené. V žiadnom prípade nešlo o kritiku hráča, len o uvedenie faktu, že nám jednoducho došla šťava," uviedol na pravú mieru kouč národného tímu Országh.
"Nič to nemení na tom, že Dalibor mal fantastický turnaj. Ako jeden z najmladších hráčov na turnaji strelil dôležité góly či v prvom zápase proti Fínom, alebo proti Švédom. Pre mňa je dôležité, že od minuloročných majstrovstiev sveta urobil obrovský progres v defenzívnej činnosti," obhajoval sa.
Országh si myslí, že všetci v mužstve si zaslúžia rešpekt od ľudí na Slovensku: "A nie vytváranie falošných káuz, ktoré sú absolútne zbytočné, sú uvarené z vody a nemajú žiadny hlbší základ. Vážme si, čo chlapci dosiahli a spoločne im držme palce do záveru klubových sezón."
