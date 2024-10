Slovenské talenty chcú hrať za Česko. Hokejový zväz: Je smutné, že nedokážu rok počkať

BRATISLAVA. Písal sa júl 2024, keď sa Vladimír Dravecký mladší, napriek tomu, že odohral sezónu 2023/24 na Slovensku v drese Košíc, rozhodol reprezentovať Česko. Jeho otec, takisto Vladimír, momentálne útočník Třinca, odohral za slovenskú hokejovú reprezentáciu desiatky zápasov. Zúčastnil sa na štyroch seniorských majstrovstvách sveta a v roku 2003 získal striebornú medailu z MS do 18 rokov.

"V Česku žijem od svojich šiestich rokov, je to krajina, v ktorej som strávil väčšinu svojho života. Je to krajina, ktorá ma hokejovo vychovala, kde sa cítim doma a kde mám najviac priateľov. Narodil som sa v USA, takže mám americký pas, ale v Spojených štátoch sa necítim doma, hoci je to moja rodná krajina.

Vzhľadom na moje korene sa núkalo reprezentovať Slovensko, niekoľkokrát som zaň hral aj v mládežníckych kategóriách a v istom momente som o tejto možnosti vážne uvažoval. Aj preto som posledný rok strávil na Slovensku, aby som si jedného dňa mohol slobodne vybrať. Chcem hrať medzinárodný hokej a na Slovensku momentálne necítim až taký veľký záujem, čo samozrejme plne rešpektujem,” vyjadril sa vtedy vo vyhlásení. Tento nezáujem, o ktorom hovoril Dravecký, sa mal prejaviť v lete, keď talentovaného obrancu nevzal realizačný tím reprezentácie do 18 rokov na Hlinka Gretzky Cup. U susedov to hneď spôsobilo pozitívne reakcie.

“Tento hráč je neuveriteľný. Bek číslo jedna za päť rokov u nás v národnom tíme,” napísal legendárny útočník Jakub Voráček. A o jeden dôvod na radosť majú v Česku opäť. A znova za to môže slovenský mladík.

V článku sa dočítate: Prečo nasledoval Draveckého 15-ročný Sebastian Taliga

Podľa čoho zväz vyberá hráčov do mládežníckych reprezentácií

Ako zväz vníma rozhodnutie rodičov zapísať dieťa do inej reprezentácie

Ktorí hráči by sa mohli rozhodnúť podobne, ak ich Slovensko nepozve

Chceli Slovensko, nedostali pozvánku Draveckého kroky bude nasledovať Sebastian Taliga. Pätnásťročný Martinčan sa narodil na Slovensku. Hokejovo sa však rozvíjal v Česku, kde dokončil základnú školu a v lete 2023 prestúpil do Fínska. Tam patrí momentálne k najproduktívnejším hráčom v najvyššej súťaži do 16 rokov. V ôsmich dueloch pozbieral 21 (9+12) bodov, pričom len dvaja hráči ich zaznamenali viac. Medzi hráčmi narodenými mimo Fínska mu nemá kto konkurovať.

Vzhľadom na to, že hokejisti s ročníkom narodenia 2009 už dostávajú pozvánky do národného tímu, na to čakali aj Taligovci. Lenže zo strany Slovenského zväzu ľadového hokeja neprišlo nič. V reprezentácii sa objavilo už vyše 70 jeho rovesníkov. Ide však výhradne o hráčov zo slovenských súťaží.

Sebastian Taliga v drese fínskeho klubu Lukko. (Autor: Instagram / Sebastian Taliga)

“Pôvodne sme si hovorili, že sa Bebo narodil na Slovensku, tak bude hrať tam. Ale keď sme pochopili, aký je prístup k hráčom, že ak nehráte na Slovensku, nesmiete ísť do reprezentácie? Nikto s nami nehovoril. Tak sme sa rozhodli ísť inou cestou a bude môcť reprezentovať Českú republiku,” vyhlásil pre iSport.cz jeho otec Michal, kedysi prezident MHC Martin. “Chápem pravidlo, na Slovensku cielia na to, aby hráči videli víziu, že keď hrajú doma, pôjdu do reprezentácie. Má to dve stránky. Osobne si myslím, že hráči v zahraničí nie sú preto, že by ich niekto vyhodil, ale odišli, aby sa rozvíjali,” dodal. Taligovi k získaniu českého občianstva pomohol jeho agent Radek Smoleňák, bývalý útočník Tampy Bay Lightning či Chicaga Blackhawks.