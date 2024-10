Slafkovský kritizuje SZĽH: Všetko je o známostiach a každý sa o tom bojí rozprávať

Slafkovský aj jeho rodina to už pocítili na vlastnej koži.

Jeho rodáci sa často označujú ako "hokejový národ". A nedá sa s tým nesúhlasiť, lenže má to i negatívne následky.

S takýmto titulkom vyšiel v renomovanom magazíne The Athletic článok, ktorý popisuje vzťah najlepšieho slovenského hokejistu súčasnosti a jeho rodnej krajiny.

"Môžem tu ísť nakupovať. Keby som šiel do potravín doma, medzitým sa budem tak 25-krát fotiť. Tu žijú ľudia z rôznych častí sveta, nie každý vás teda pozná. Na Slovensku vás pozná každý," hovorí.

"A s týmto som úplne v pohode. Ale nefoťte si môj dom. Teraz tam každý deň na zvonček zvonia deti. Nežijem v centre, ale mimo mesta a napriek tomu každý vie, kde to je, lebo to bolo v médiách," posťažoval sa.

Pretláčame klamlivé úspechy

Napriek tomu vždy ochotne príde reprezentovať rodnú krajinu. Hoci vidí, koľko vecí v nej nefunguje, a to, ako podotkol, najmä v hokejovom zväze.

"Ak chceme byť opäť úspešní, musia sa nejaké veci zmeniť. Mám pocit, že sa ľudia uspokojili, keď sme získali bronzovú olympijskú medailu. Mali sme však šťastie, že tam neboli hráči z NHL. Buďme úprimní, ak by všetci mali najkvalitnejšie tímy, nedosiahli by sme to," uviedol.

"Myslíme si, že robíme veci správne, no nie je to tak. Len to predstierame. A pretláčame tieto klamlivé úspechy dovtedy, kým tomu ľudia neuveria. Samozrejme, olympijská medaila bola tá najkrajšia vec, čo sa mi doteraz stala. Ale hovorme o tom pravdivo."