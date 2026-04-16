Mladí Slováci prehrali na turnaji aj druhý duel. Proti Švédom hrali dlho vyrovnanú partiu

Turnaj piatich krajín hráčov do 17 rokov
Švédsko – Slovensko 5:1 (0:1, 1:0, 4:0)
Góly: 34. Karlsson (Sundström, Langvardt), 48. Vestman (Johnsson, Kalldin), 51. Sundström (Karlsson, Johnsson), 54. Nyström (Forsberg, Johnsson), 55. Vestman (Johnsson, Sundström) – 3. Mrva (Strnádel).
Vylúčení: 6:2 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, strely na bránku: 47:20
Rozhodovali: Jalonen – Haavikko, Salminen – 145 divákov.
Zostava SR 17: Havel – Kohút, Lajčín, Škripec, Čongrády, Donoval, Pšenek, Klačanský, Vrabec – Halaš, Rychlík, Šimončič – Pisarčík, Šušoliak, Lazovský – Strnádel, Mrva, Čop – Gonšor, Podkonický, Zaámborský. Tréner P. Kúdelka
Slovenskí hokejisti do 17 rokov podali v druhom dueli na Turnaji piatich krajín vo fínskom Seinäjoki diametrálne odlišný výkon v porovnaní so stredajším debaklom 0:8 s Fínskom.
Vo štvrtok hrali proti Švédsku dlho výsledkovo vyrovnanú partiu. Zlom prišiel až v polovici tretej tretiny, v ktorej favorizovaní severania nastrieľali štyri góly a celkovo triumfovali 5:1.
Slováci šli vo štvrtok do vedenia už v 3. minúte zásluhou Mrvu. Dlhý čas, až 34 minút, držali Švédov na nule, na čom mala zásluhu obetavosť, tímovosť a výborný výkon brankára Havela.
Po vyrovnaní na 1:1 v 34. minúte sa Švédi odpichli k náporu, ktorý napokon v záverečnej tretine pretavili do gólovej podoby.
Skórovali až štyrikrát. Hoci Slováci prehrali v konečnom súčte 1:5, napravili si dojem z debaklu 0:8 proti Fínsku.
Informovala o tom oficiálna stránka Slovenského zväzu ľadového hokeja.
Hlas po zápase
Peter Kúdelka, tréner SR 17: „Diametrálne odlišný výkon. Som veľmi rád, že hráči pristúpili k povinnostiam o sto percent lepšie. Po Fínsku dostali tvrdú spätnú väzbu a som rád, že sme 48 minút hrali so Švédskom nerozhodne. Mrzí nás konečný výsledok, ale chlapci si dokázali, že keď budú dodržiavať veci a pracovať stopercentne pre tím, sú schopní hrať proti komukoľvek. Pochvalu si zaslúži brankár Havel, ktorý nás držal v hre o dobrý výsledok. Proti Švédom sme urobili významný krok dopredu. Čaká nás duel s Čechmi, čo bude náročné, pretože je tretí za tri dni, ale chceme, aby to bol dosiaľ náš najlepší výkon na turnaji.“