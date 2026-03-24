Mladý Rus pokračuje v Nashville. S klubom sa dohodol na novej zmluve

Ruský hokejista Fiodor Svečkov (Autor: SITA/AP)
TASR|24. mar 2026 o 12:16
ShareTweet0

V roku 2021 bol draftovaný v prvom kole.

Ruský hokejista Fiodor Svečkov sa dohodol s klubom NHL Nashville Predators na predĺžení spolupráce.

Dvadsaťdvaročný útočník podpísal nový dvojročný kontrakt, ktorý mu vynesie 1,25 milióna dolárov za sezónu.

Predators draftovali mladého centra v roku 2021 v 1. kole z celkového 19. miesta, v profilige debutoval Svečkov v novembri 2024.

V minulom ročníku sa udomácnil v prvom tíme „predátorov“, v prebiehajúcej sezóne získal 13 bodov (3+10) v 58 stretnutiach, pričom v priemere odohral 11:56 minút na zápas.

Ak by nepredĺžil zmluvu, stal by sa v lete obmedzeným voľným hráčom. Informovala o tom oficiálna webstránka NHL.

Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Mladý Rus pokračuje v Nashville. S klubom sa dohodol na novej zmluve