Stamkos na méte 1200 bodov. Výnimočný moment, ale nechcem to preceňovať, reagoval

Steven Stamkos už ako 35-ročný nie je tým dravým hokejovým útočníkom a strojom na góly, ako kedysi, ale stále si v útoku zastane svoje miesto.
Siedmym gólom v sezóne aktuálne pomohol Nashvillu Predators k víťazstvu 5:1 nad Calgary Flames a sám si pootvoril dvere do bájnej histórie NHL.
Stal sa šiestym šiestym aktívnym hráčom a 53. v histórii profiligy, ktorý pokoril hranicu 1200 kanadských bodov. Momentálne má na konte 589 gólov a 611 asistencií. To všetko v 1190 dueloch základnej časti, čo dáva priemer viac bod na zápas.
"Je to výnimočný moment, ale nechcem to preceňovať. Stále je dôležitejšia tímová výhra ako akákoľvek osobná štatistika.
To je niečo, nad čím budem viac uvažovať po skončení kariéry. Samozrejme, za chvíľku vďaky a uznania všetkým, ktorí mi pomohli, to stojí. Takže ďakujem, že som mohol dosiahnuť tento míľnik," uviedol Stamkos na oficiálnom webe NHL.
Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára a niekdajší najlepší strelec NHL má na konte 589 gólov, čo je piate miesto v histórii pri prekonaní 1200 bodov.
Pred ním mali v tomto okamihu viac gólov iba Brett Hull (656), Alexander Ovečkin (653), Mike Gartner (636) a Dino Ciccarelli (608). Ešte jedna štatistika je zaujímavá.
Šesťdesiatgólový strelec NHL spred 13 rokov Stamkos dosiahol zároveň 93. zápas v kariére, v ktorom strelil víťazný gól. Tým sa vyrovnal Sergejovi Fiodorovovi a Joeovi Neuwendykovi na 15. priečke histórie.
"Som rád, že to bol špeciálny večer nielen pre mňa, ale vďaka víťazstvu nad Calgary aj pre celé mužstvo Nashvillu," uzavrel Stamkos.