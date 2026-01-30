Cez Michalovce až na ZOH. Škorvánek sa teší na turnaj: Dôjde mi to asi až v Miláne

Slovenský hokejový brankár Stanislav Škorvánek je medzi trojicou gólmanov v nominácii na zimné olympijské hry v Taliansku.
Mužský turnaj sa začne 11. februára duelom medzi Slovenskom a Fínskom. Bude to ostrý štart, ktorý ukáže, ako na tom je reprezentácia krajiny spod Tatier.
Škorvánek aktuálne chytá za Hradec Králové, kde počas 39 zápasoch v aktuálnej sezóne vychytal už osem čistých kont. Ešte jedno mu chýba na vyrovnanie slovenského rekordu v českej extralige, ktorý drží Igor Murín ešte z ročníka 2003/2004.
Na olympiádu ešte veľmi nemyslel, sústredil sa ešte na účinkovanie v klube. Tamojšia súťaž bude mať onedlho olympijskú prestávku, plnohodnotný návrat sa datuje na 25. februára.
Šťastnú správu o nominovaní na ZOH mu zavolal tréner brankárov v národnom tíme Ján Lašák. Keďže dopredu riešil aj výstroj, bolo mu jasné, že existuje veľká šanca, že pôjde na ZOH.
Došlo mi to až postupom času
"Úplne som sa nad tým nezamýšľal a bral som to ako takú, nieže samozrejmosť, ale akosi mi to nedochádzalo. Došlo mi to až postupom času, keď oznamovali aj ostatné tímy svoje nominácie.
Vtedy mi začalo dochádzať, čo sa mi vlastne podarilo a aká veľká vec to je. Finálne mi to dôjde asi až v Miláne," uviedol 29-ročný Škorvánek pre web sport.sk.
Je tiež rád za to, že sa v menoslove nachádza aj 21-ročný Adam Gajan. Sledoval jeho výkony na Spenglerovom pohári, kde americký univerzitný výber prehral až vo finále s domácim Davosom. "Určite si to zaslúži a verím, že bude prínosom."
V najvyššej slovenskej súťaži Škorvánek chytal za Košice, Nové Zámky, Žilinu aj Michalovce. Zo Zemplína sa dostal do Česka a odtiaľ až na olympijské hry. Ako vníma túto cestu?
"Snažím sa to brať tak, ako to ide za sebou a úplne sa do minulosti nepozerám. Určite s odstupom času alebo po kariére, keď sa na to budem pozerať, tak ma to bude tešiť," uviedol brankár, ktorý v sobotu 31. januára oslávi okrúhle 30. narodeniny.
Vraví, že si doteraz stihol prebehnúť nominácie Švédov aj Fínov.
Úroveň bude najvyššia možná
"Majú prakticky celý tím z NHL hráčov, takže tam určite nehrá nikto zlý hokej. Úroveň bude najvyššia možná. Vždy bol môj sen hrať proti najlepším a porovnať sa s nimi.
My až tak veľa hráčov z NHL nemáme a ani nebudeme mať, určite je to pre nás motivácia ukázať, že vieme hrať aj s tými najlepšími."
Keďže má skúsenosti z majstrovstiev sveta a za Slovensko odchytal už 18 stretnutí, tak to bude mať o čosi jednoduchšie. Hoci vníma, že úroveň je vyššia.
"Tam boli jednotky draftov z NHL, tu budú celé tímy. Predpokladám, že ten level bude ešte výrazne vyšší, ale veľmi sa na to teším," dodal pre uvedený web žilinský rodák.