ONLINE: St. Louis Blues - Calgary Flames dnes, NHL LIVE (Dvorský, Honzek)

ST. LOUIS. Hokejisti tímov St. Louis Blues a Calgary Flames dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.
V stretnutí proti sebe nastúpia dvaja Slováci, za domácich Dalibor Dvorský a za hostí Samuel Honzek.
Zajtra (12. novembra)
NHL 2025/2026
12.11.2025 o 02:00
St. Louis
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Calgary
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 02:00.
