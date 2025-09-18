Osemnásť výberov a medzi nimi aj ten slovenský. IIHF spúšťa Európsky pohár národov

BRATISLAVA. Dovedna 18 krajín vrátane Slovenska by malo byť počas sezóny 2025/2026 súčasťou premiérového ročníka hokejového Európskeho pohára národov pod hlavičkou Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).
O jeho vzniku síce ešte oficiálne orgány neinformovali, no IIHF na májovom kongrese schválila spustenie turnaja s rovnomenným názvom.
Medzinárodná hokejová federácia na svojom webe uvádza, že turnaj sa bude organizovať z dôvodu, „aby všetky tímy mohli hrať zmysluplné zápasy počas európskych reprezentačných prestávok".
Podľa profilu „Hooked On Hockey Magazine" na sociálnej sieti pôjde o sériu turnajov počas asociačných termínov v novembri, decembri, februári a apríli.
Súčasťou nemajú byť elitné hokejové krajiny zo "starého kontinentu", teda Švédsko, Fínsko, Česko ani Švajčiarsko.
Okrem Slovenska by súčasťou projektu mali byť aj Nemecko, Dánsko, Lotyšsko, Rakúsko, Nórsko, Francúzsko, Slovinsko či Maďarsko, ale aj Veľká Británia, Taliansko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Litva, Estónsko, Španielsko a Holandsko.
Presný model ešte nezverejnili, no podľa správy na webe nationalteamsoficehockey.com by malo ísť o systém piatich skupín tímov rozdelených na základe výkonnosti.
V elitnej by okrem Slovákov mali byť aj Nemci, Lotyši a Rakúšania, v druhej Francúzi, Dáni, Nóri a Maďari.
Uvedené korešponduje so zložením novembrového Nemeckého pohára v Landshute, na ktorom sa predstavia mužské výbery Nemecka, Rakúska, Lotyšska a Slovenska.
Zloženie výkonnostných skupín nového Európskeho pohára národov IIHF:
1. skupina: Nemecko, Slovensko, Lotyšsko, Rakúsko
2. skupina: Francúzsko, Dánsko, Nórsko, Maďarsko
3. skupina: Poľsko, Taliansko, Veľká Británia, Slovinsko
4. skupina: Rumunsko, Ukrajina, Litva
5. skupina: Estónsko, Holandsko, Španielsko