Favorita čaká súper, ktorého nemožno podceniť. Spišiaci majú Zvolenu čo vracať

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejisti Spišskej Novej Vsi vstúpia do štvrťfinálovej série play off Tipos extraligy proti HKM Zvolen v pozícii favorita, no s vedomím kvalít súpera. Po víťazstve v základnej časti mali jedenásť dní na oddych a prípravu, zatiaľ čo ich súper absolvoval štvorzápasovú sériu predkola proti Slovanu Bratislava. Podľa kapitána Spišiakov Branislava Rapáča je súčasný Zvolen silnejší než v základnej časti, asistent trénera HKM Zvolen Dávid Skokan verí v zachovanie víťaznej mentality.

Spišiaci si tlak nepripúšťajú

Spišiaci dosiahli v dlhodobej časti historický úspech a v prvom kole play off ich čaká tím, ktorý sa v ZČ umiestnil až na 10. mieste. O tom, že súperom Spišiakov bude práve Zvolen sa rozhodlo v piatok 14. marca, keď "bryndziari" dokončili sériu so Slovanom po triumfe 3:2 vo štvrtom zápase (v sérii 3:1). Podľa trénera Spišskej Novej Vsi Vladimíra Záborského bude dôležitý už vstup do série. "Každý tím má svoje silné aj slabšie stránky. Zvolen má vo svojom kádri kvalitných hráčov i brankára. Víťazná séria so Slovanom ich určite nakopla. Základnú časť si predstavovali inak, no víťazstvo v predkole play off im vrátilo vietor do plachiet. Očakávame, že budú mať sebavedomie. Rešpektujeme silu súpera, no my sa posnažíme hrať svoj hokej. Nepripúšťame si tlak, ktorý vyplýva z víťazstva v základnej časti. Chceme využiť domáce prostredie, aby sme získali energiu od divákov a aby sme sa hneď zo začiatku emočne chytili. Zo skúseností vieme, že ak nám úvod nevyjde, tak si naďalej musíme ísť trpezlivo za svojím," konštatoval Záborský.

Jeho zverenci mali proti Zvolenu pozitívnu bilanciu v základnej časti, keď zvíťazili v troch zo štyroch vzájomných zápasov. "Tie zápasy sa hrali v rôznych fázach sezóny. Mužstvo Zvolena bude po víťazstve nad Slovanom inak nastavené, takže tie predošlé zápasy nie sú dôležité," uviedol Záborský, s ktorým súhlasil aj kapitán Spišiakov Branislav Rapáč.

"Pred rokom sme o takomto čase dostávali otázky o tom, že máme negatívnu bilanciu s Banskou Bystricou. Vravel som, že je to ten najlepší súper, akého môžeme dostať a skončilo sa to 4:0 na zápasy pre nás. Nie je podstatné, čo bolo v základnej časti. Nemá to už výpovednú hodnotu, pretože vo zvolenskom tíme sa počas nej zmenilo viacero hráčov vrátane importov. Po tom, čo prešli cez Slovan, sú iný tím, v inej fazóne a v inej emócii," povedal Rapáč pre TASR. Súperom sa hrá v Spišskej Novej Vsi veľmi ťažko Spišiaci sú v sérii favorit, no uvedomujú si, že potvrdiť túto pozíciu nebude jednoduché. Zvolen sa síce umiestnil až na 10. mieste, no úspechom v predkole získal sebaistotu. "To, že Zvolen bol po základnej časti až desiaty, nehrá rolu. Finančne, ekonomicky aj kvalitou kádra patrí vyššie. V nedávnych zápasoch napredovali a proti Slovanu ukázali kvalitu. V tíme sú rýchli útočníci a pod novým trénerom sa zlepšila organizácia hry aj disciplína. Bude to naozaj náročné a v každom zápase musíme dať zo seba sto percent, aby sme boli úspešní," konštatoval Rapáč.

Pre tímy pôjde o druhú vzájomnú sériu v histórii play off slovenskej extraligy. Premiérová sa pred dvomi rokmi skončila triumfom Zvolena 4:3 na zápasy. "Bryndziari" sa následne dostali do finále. V rozhodujúcom siedmom zápase vyťažili z domáceho prostredia, no to by bolo tentoraz na strane Spišiakov.

"Je to veľká výhoda. Dobre si pamätám na rozhodujúci siedmy semifinálový zápas proti Košiciam z minulej sezóny. Neviem, či by sme postúpili, keby sme nehrali doma. Máme špecifické klzisko, chodí veľa divákov a vieme, že súperom sa hrá u nás veľmi ťažko. Je preto pre nás plus začínať doma. Nebudeme si alibisticky hovoriť, že nie sme favorit. Skončili sme prví, Zvolen desiaty, takže favorit sme. Verím, že sme vyspelé mužstvo, ktoré si prešlo ťažkými sériami play off. Už sme nejaký ten rok pokope a dokážeme sa vyrovnať s tlakom," konštatoval Rapáč. Zvolen našiel svoju tvár Základná časť sezóny 2024/2025 bola pre Zvolen jedna z najhorších v klubovej histórii. Pre neuspokojivé výsledky nastalo v tíme viacero zmien, ktoré neobišli ani trénerský post. Čecha Martina Štrbu vystriedal skúsený Peter Mikula, ktorý spoločne s asistentom Dávidom Skokanom výsledkovo pozdvihol tím. Prísľubom pred vyraďovačkou bolo šesť víťazstiev z deviatich zápasov, pričom iba v jednom z nich Zvolenčania nebodovali. Formu potvrdili aj proti Slovanu, ktorý sa v ZČ umiestnil o tri priečky vyššie. Triumf 3:1 na zápasy Zvolenčanov povzbudil a veria si aj na víťaza Pohára Dušana Pašeka. "Sme veľmi dobre naladení. Už záver ZČ sme mali veľmi dobrý a potvrdili sme to aj proti Slovanu, čo bol náš cieľ. Očakávam, že u súpera nás čaká vynikajúca atmosféra. Play off sa začína od 0:0. My si veríme, nemáme čo stratiť a pôjdeme sa pobiť o postup," konštatoval Skokan pre TASR.

Sprava tréner Zvolena Peter Mikula a asistent Dávid Skokan (Autor: TASR)

Proti Slovanu zabrali očakávaní lídri Marek Hecl, Kyle Olson či Peter Zuzin a tímu fungovali aj ďalšie aspekty potrebné na úspech. "Už na konci základnej časti sme našli svoju tvár. Dostali sme sa do desiatky a opadlo to z nás. Všetci si uvedomujeme, že základná časť nebola pre náš tím ideálna. Po tom, čo sme s trénerom Petrom Mikulom prišli k tímu, sme si dali určitý cieľ. Postupom cez Slovan sme ho naplnili. Teraz nás čaká krásna výzva, pred ktorou si veríme. Spravíme všetko pre to, aby sme postúpili," poznamenal Skokan.

Pre bývalého útočníka pôjde o špecifickú sériu. Sezónu 2024/2025 začal v pozícii asistenta trénera v juniorskom tíme Spišskej Novej Vsi, no neskôr sa rozhodol prijať ponuku trénera Mikulu a prišiel do Zvolena: "Je to zaujímavé. Už mi napísalo niekoľko ľudí z realizačného tímu spišskej juniorky. Moja výhoda bude, že poznám viacero hráčov z tímu, ale nemyslím si, že to bude zvlášť vyhrotená séria." Na Spiši to bude o korčuľovaní Útočník Marek Hecl bol so siedmimi bodmi najproduktívnejší hráč série proti Slovanu, po ktorej sa už teší na ďalšieho súpera. "Myslím si, že až tak veľmi nás to nevyšťavilo. Po sérii so Slovanom sme mali voľný víkend, počas ktorého sme si oddýchli. Od pondelka sme už riadne trénovali. Skôr si myslím, že séria so Slovanom nám skôr pomohla než uškodila. V Spišskej Novej Vsi je veľké klzisko, takže to bude hlavne o korčuľovaní. Je jasné, kto je favorit, no nám mohlo predkolo iba pomôcť. Oni dva týždne iba stáli, nehrali zápas a z vlastnej skúsenosti viem, že je nepríjemné byť dlhšie bez zápasu. Verím, že nám to bude hrať do karát," poznamenal Hecl pre TASR. Aj on patrí k zvolenským hráčom, ktorí pred dvoma rokmi zažili postup cez Spišiakov. Vtedy však mali na svojej strane viac domácich zápasov, tentoraz začne doma súper Zvolena. "Každému tímu sa hrá lepšie doma. V extralige sú tímy, ktoré majú špecifické domáce prostredie. Spišská je jedna z nich. Je tam veľké klzisko a dobrá atmosféra. Pripravujeme sa na to, no vieme, že to budeme mať ťažké," konštatoval Marek Hecl.

Spišská Nová Ves - Zvolen Vzájomné zápasy v prebiehajúcej sezóne z pohľadu SNV: 3:2 pp (v), 0:4, 4:2 (v), 2:1 História v play-off: semifinále 2022/2023: 3:4 na zápasy