Vítkovice prehrávali 0:4, no kapitán Hrivík na konci vyrovnal. Abdul: Na ľade sme nechali všetko

BRATISLAVA. Keď hokejisti Sparty Praha za necelé štyri minúty v polovici prvej tretiny strelili tri góly, s Vítkovicami to v predohrávke 45. kola českej najvyššej súťaže nevyzeralo dobre.
A keď v čase 27:26 min pridal Pavel Kousal svoj druhý a celkovo štvrtý gól pražského tímu, vyše 10-tisíc divákov v hľadisku začalo predčasne oslavovať víťazstvo.
Lenže potom sa Vítkovice so slovenským kapitánom Marekom Hrivíkom vrátili do zápasu a do konca druhej tretiny znížili na 2:4.
Neskôr strelil druhý gól v zápase aj Jindřich Abdul a v čase 57:16 min Hrivík vyrovnal na 4:4.
Vítkovice napokon svoj skvelý obrat nedokončili, lebo v predĺžení rozhodol Jakub Krejčík o druhom bode pre Spartu.
"Čo mám k tomu povedať... Je to obrovská škoda, mali sme brať tri body. Berieme jeden, ale po priebehu zápasu aj ten jeden je dobrý.
Na ľade sme nechali všetko a ukázali sme, že máme v tíme veľkú silu. Musíme na to nadviazať v ďalších zápasoch," uviedol Abdul na klubovom webe Vítkovíc.
"V tretej tretine sme boli herne lepší ako domáci, ale rozdielový gól sme nepridali. Aj jeden bod je však malé víťazstvo z takého zápasu," zamyslel sa tréner Václav Varaďa.
Okrem gólu Hrivíka sa v tíme Vítkovíc dobre ukázal aj obranca Samuel Kňažko, ktorý si pripísal 4 strely na bránku a s vyše 22 minútami na ľade bol najvyťaženejší hráč hostí po autorovi troch bodov Kanaďanovi Anthonym Nellisovi (1+2).
Kňažko sa nedávno v rozhovore na klubovom webe vyjadril aj k náročnosti českej extraligy. Dosiaľ v 16 zápasoch sezóny nazbieral 8 bodov za 2 góly a 6 asistencií.
Vítkoviciam patrí v tabuľke siedma priečka a obaja Slováci v ich drese boli nominovaní na novembrový Nemecký pohár do Landshutu.
"Je veľmi náročné sa presadiť, každý môže vyhrať nad každým. Preto je to také ťažké. Vždy sa hrá o dôležité body, lebo všetci by chceli skončiť v prvej štvorke y vyhnúť sa v play-off osemfinále. Čím lepší začiatok, tým to bude na konci pre nás jednoduchšie," vravel Kňažko.