Hrivík zachránil pre svoj tím aspoň bod. Dva góly strelil bývalý útočník Slovana

Marek Hrivík
Marek Hrivík (Autor: X/HC VÍTKOVICE RIDERA)
TASR|22. okt 2025 o 22:20
Sparta je napriek výhre len na 11. mieste tabuľky.

Česká extraliga - predohrávka 45. kola

Sparta Praha - Vítkovice 5:4 pp (3:0, 1:2, 0:2 - 1:0)

Góly: 10. Pysyk (Krejčík, Hyka), 12. P. Kousal (Krejčík, Hyka), 14. Chlapík (Sirota, Řepík), 28. P. Kousal (Hyka, Pysyk), 63. Krejčík (Řepík, P. Kousal) - 29. Abdul (Nellis, P. Zdráhal), 35. Nellis (Hladonik, Kalus), 45. Abdul (Nellis), 58. Hrivík (Kalus)

PRAHA. Hokejisti Sparty Praha vyhrali v stredajšej predohrávke 45. kola najvyššej českej súťaže nad Vítkovicami 5:4 po predĺžení.

Hostí, ktorí prehrávali po úvodnej tretine trojgólovým rozdielom, poslal v 58. minúte do predĺženia kapitán, slovenský útočník Marek Hrivík.

Pre bronzového medailistu zo ZOH 2022 to bol desiaty bod v sezóne, a tak je v internej tabuľke produktivity ostravského mužstva tretí najlepší (4+6).

Dvoma gólmi sa blysol aj bývalý útočník Slovana Jindřich Abdul.

V tretej minúte extračasu rozhodol o výhre Sparty Jakub Krejčík. V tabuľke jej však patrí len jedenásta priečka, Vítkovice sú so ziskom 26 bodov šieste.

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

