Sparta nevzdala boj o postup do semifinále. Proti Plzni si vynútila siedmy zápas

Oslavujúci hráči HC Sparta Praha. (Autor: HC SPARTA PRAHA)
TASR|28. mar 2026 o 18:43
V domácom zápase sa ujala vedenia už v 1. minúte.

Česká extraliga - 6. zápas štvrťfinále

Sparta Praha - Škoda Plzeň 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Góly: 1. Chlapík, 17. Krejčík, 31. Seppala, 47. Dzierkals - 42. Strnad, 60. Gricius

/stav série: 3:3/

Hokejisti Sparty Praha zdolali v šiestom stretnutí štvrťfinále play off českej extraligy Plzeň 4:2.

Pre domácich išlo o druhé víťazstvo za sebou a sériu vyrovnali z nepriaznivého stavu 1:3 na zápasy na 3:3. Rozhodujúci siedmy duel je na programe v pondelok 30. marca v Plzni.

Sparta mala skvelý vstup do stretnutia, keď chybu v medzikruží využil Filip Chlapík. Ešte pred prvou sirénou sa diváci v Holešoviciach radovali znova, keď sa po Chlapíkovej asistencii presadil Jakub Krejčík.

Hostia poslali na druhú tretinu do bránky Jana Ružičku, no ten inkasoval po 10 minútach z hokejky Mikaela Seppalu.

Plzeň ešte zdramatizovala duel v tretej časti po góle Lukáša Strnada, no domáci odpovedali v 47. minúte zásahom Martinša Dzierkalsa.

Na víťazovi už nič nezmenil ani gól Jakea Griciusa zo záverečnej sekundy zápasu.

