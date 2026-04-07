Kelemen asistoval na rýchly gól. Pardubice si vzali späť vedenie v sérii

Miloš Kelemen sa teší z gólu so spoluhráčmi (Autor: Facebook/HC Dynamo Pardubice﻿)
ČTK|7. apr 2026 o 23:31
ShareTweet0

Pardubice zdolali Spartu po samostatných nájazdoch.

Česká extraliga - semifinále play-off (3. zápas)

Sparta Praha - Dynamo Pardubice 1:2 pp a sn (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 48. Horák - 5. Smejkal (KELEMEN), rozh. nájazd Smejkal

/stav série: 1:2/

Hokejisti Pardubíc vyhrali tretie semifinálové stretnutie play off extraligy na ľade Sparty 2:1 po samostatných nájazdoch a v sérii hranej na štyri výhry vedú 2:1.

Asistenciou prispel k víťazstvu slovenský krídelník Miloš Kelemen.

O víťazstve Dynama rozhodol útočník Jiří Smejkal, ktorý sa presadil v stretnutí a bol aj autorom rozhodujúceho nájazdu. Boj o postup do finále pokračuje v stredu v Prahe.

Kým Sparta nastúpila v totožnej zostave ako v sobotu, Dynamu chýbali obranca Čerešňák a útočník Vondráček, v ofenzíve dostal prvýkrát v play off šancu uzdravený Kondelík.

Domáci mali hneď v úvode výhodu presilovej hry, ktorú ale nevyužili. V 5. min chyboval vo vlastnom obrannom pásme Špaček, Smejkal toho využil a tvrdou strelou otvoril skóre.

Pražania mali proti dobre forčekujúcemu súperovi problém vytvárať si šance, prvú výraznejšiu si vypracovali v 17. min, keď po Hykovom podujatí trafil Dzierkals tyč.

VIDEO: Vyrovnávajúci gól Sparty

Na prelome prvej a druhej tretiny hrala Sparta ďalšie presilovky, jedenásť sekúnd dokonca päť na tri, gólovo sa však presadiť nedokázala. Trápenie v početných výhodách domáci potvrdili aj v polovici základnej hracej doby pri Ludvigovom vylúčení.

Sparta si vďaka tomu vytvorila miernu streleckú prevahu, pozorne chytajúceho Willa však výraznejšie neohrozili. Dynamo čakalo na svoju šancu.

V 35. min sa do prečíslenia dvaja na jedného dostali Sedlák s Červenkou, ideálne však nezakončili. Červenka prestrelil aj v sľubnej šanci v samotnom závere druhej časti.

Vypredanú O2 arénu napokon rozjasal o štyri minúty neskôr Horák, od ktorého tela sa odrazila Chlapíkova strela do pardubickej bránky.

Druhý gól žiadny z tímov napokon v základnom hracom čase pridať nedokázať, prvýkrát v semifinálovom súboji týchto tímov tak došlo na predĺženie. V prípade Pražanov už šiestykrát v aktuálnom play off.

V predĺžení mohli oba tímy rozhodnúť. Viac zo hry aj väčší počet nebezpečných situácií si vypracovala Sparta, Will ani Kovář však druhýkrát nekapitulovali.

Víťaza tak určili samostatné nájazdy. V tých boli úspešnejší hostia: Kováča prekonali Kaut, Smejkal a Sedlák, Willa len Shore

Česká hokejová extraliga

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Česko»Česká hokejová extraliga»Kelemen asistoval na rýchly gól. Pardubice si vzali späť vedenie v sérii