Kelemen asistoval na rýchly gól. Pardubice si vzali späť vedenie v sérii

Česká extraliga - semifinále play-off (3. zápas)
Sparta Praha - Dynamo Pardubice 1:2 pp a sn (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 48. Horák - 5. Smejkal (KELEMEN), rozh. nájazd Smejkal
/stav série: 1:2/
Hokejisti Pardubíc vyhrali tretie semifinálové stretnutie play off extraligy na ľade Sparty 2:1 po samostatných nájazdoch a v sérii hranej na štyri výhry vedú 2:1.
Asistenciou prispel k víťazstvu slovenský krídelník Miloš Kelemen.
O víťazstve Dynama rozhodol útočník Jiří Smejkal, ktorý sa presadil v stretnutí a bol aj autorom rozhodujúceho nájazdu. Boj o postup do finále pokračuje v stredu v Prahe.
Kým Sparta nastúpila v totožnej zostave ako v sobotu, Dynamu chýbali obranca Čerešňák a útočník Vondráček, v ofenzíve dostal prvýkrát v play off šancu uzdravený Kondelík.
Domáci mali hneď v úvode výhodu presilovej hry, ktorú ale nevyužili. V 5. min chyboval vo vlastnom obrannom pásme Špaček, Smejkal toho využil a tvrdou strelou otvoril skóre.
Pražania mali proti dobre forčekujúcemu súperovi problém vytvárať si šance, prvú výraznejšiu si vypracovali v 17. min, keď po Hykovom podujatí trafil Dzierkals tyč.
VIDEO: Vyrovnávajúci gól Sparty
Na prelome prvej a druhej tretiny hrala Sparta ďalšie presilovky, jedenásť sekúnd dokonca päť na tri, gólovo sa však presadiť nedokázala. Trápenie v početných výhodách domáci potvrdili aj v polovici základnej hracej doby pri Ludvigovom vylúčení.
Sparta si vďaka tomu vytvorila miernu streleckú prevahu, pozorne chytajúceho Willa však výraznejšie neohrozili. Dynamo čakalo na svoju šancu.
V 35. min sa do prečíslenia dvaja na jedného dostali Sedlák s Červenkou, ideálne však nezakončili. Červenka prestrelil aj v sľubnej šanci v samotnom závere druhej časti.
Vypredanú O2 arénu napokon rozjasal o štyri minúty neskôr Horák, od ktorého tela sa odrazila Chlapíkova strela do pardubickej bránky.
Druhý gól žiadny z tímov napokon v základnom hracom čase pridať nedokázať, prvýkrát v semifinálovom súboji týchto tímov tak došlo na predĺženie. V prípade Pražanov už šiestykrát v aktuálnom play off.
V predĺžení mohli oba tímy rozhodnúť. Viac zo hry aj väčší počet nebezpečných situácií si vypracovala Sparta, Will ani Kovář však druhýkrát nekapitulovali.
Víťaza tak určili samostatné nájazdy. V tých boli úspešnejší hostia: Kováča prekonali Kaut, Smejkal a Sedlák, Willa len Shore