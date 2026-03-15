Extrémne vyrovnanú sériu rozhodlo až predĺženie. Kladno bolo od postupu len dve minúty

Hokejisti HC Sparta Praha. (Autor: X/HC Sparta Praha)
TASR|15. mar 2026 o 18:34
Česká extraliga - 5. zápas predkola play-off

HC Sparta Praha – Rytíři Kladno 3:2 pp (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)

Góly: 23. Horák, 58. Shore, 77. Chlapík - 29. Audette, 53. Procházka

/konečný stav série: 3:2, Sparta postúpila do štvrťfinále/

Hokejisti Sparty Praha postúpili do štvrťfinále play off českej extraligy. V rozhodujúcom piatom zápase predkola zdolali Kladno 3:2 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 3:2. O postupe domácich rozhodol v 77. minúte Filip Chlapík.

Séria medzi siedmym a desiatym tímom základnej časti bola od úvodu vyrovnaná, keď štyri z piatich duelov mierili do predĺženia.

„Rytieri“ sa mu chceli v rozhodujúcom stretnutí vyhnúť po góle Martina Procházku z 53. minúty, ale 180 sekúnd pred koncom vyrovnal strelou z medzikružia Devin Shore.

V extra čase si oba tímy uvedomovali dôležitosť situácie a nepúšťali sa do zbytočného rizika.

V 77. minúte však fauloval Tomáš Tomek a domáci udreli hneď po vhadzovaní delovkou od modrej z hokejky kapitána Chlapíka. Spartu čaká vo štvrťfinále Plzeň.

