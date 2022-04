Čajkovský na MS nepôjde. Pre Rusov nechce riskovať zranenie

"Bez ľadu som bol niečo vyše týždňa, takže na prvom tréningu to nebolo ideálne. Príprava je ale dlhá a ja verím, že sa to bude zlepšovať. Som pripravený bojovať.

Godla to skúsil na jednom tréningu, má však dlhodobé zranenie, natiahnutý sedací sval, ktorý pokračuje až do triesla. Nebude s nami pokračovať," uviedol asistent generálneho manažéra Oto Haščák pre hockeyslovakia.sk.

"Je to náročné, pretože človek skladá káder dlhú dobu a keď sa to na prvom tréningu začne rozpadávať, tak je to frustrujúce. Samozrejme, aj s týmto treba počítať, ale musím povedať, že tí dvaja obrancovia mali byť do základu a hrať top štyri na majstrovstvách sveta.

Bude ich ťažké nahradiť, ale musíme sa s tým vyrovnať. Dúfame, že to boli posledné zmeny v rámci tejto prípravy," dodal pre hockeyslovakia.sk Haščák.

V rámci prvého bloku prípravy čakajú Slovákov dva prípravné zápasy proti Čechom. Uskutočnia sa vo štvrtok 21. apríla v Spišskej Novej Vsi (17.30) a v sobotu 23. apríla v Trenčíne (15.00).